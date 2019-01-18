亚股攀升 有关中美贸易谈判进展的报导支撑风险意愿

亚股周五上涨，有关中美贸易谈判取得进展的报导助燃会达成协议的憧憬，支撑了风险意愿。





华尔街日报周四引述了解内部讨论情况的人士报导称，美国财长努钦讨论了在定于 1 月 30 日举行的贸易谈判中，部分或全部取消对中国进口商品加征的关税，并建议降低关税。





这篇报导出炉后，美股上扬，但之后美国财政部一名发言人向 CNBC 表示，努钦并未作出上述建议，美股缩减了一些涨幅。华尔街日报亦报导称，美国贸易代表莱特希泽一直反对这个想法，且这一提议尚未提交给美国总统特朗普。美股三大指数周四皆收高，工业股领涨。





即使只是美中贸易战取得进展的蛛丝马迹，也已协助提振风险意愿。 MSCI 明晟亚太地区 ( 除日本 ) 指数上涨 0.7% ，本周以来上涨 1.4% 。









“ 和 2018 年一样，美中贸易争端在 2019 年仍是一个关键市场主题。稍有不同之处在于，有一些迹象显示双方正在寻求某种化解， ” 大和住银投信投资顾问首席策略师门司总一郎称。





“ 中国似乎没有多少选择，而鉴于贸易战对美国市场和经济造成的负面影响，美国可能也希望避免陷入长期争端， ” 门司总一郎称。





中国商务部新闻发言人高峰周四表示，应美国邀请，国务院副总理刘鹤将于 1 月 30-31 日访美，就经贸问题进行磋商。





中美双方去年 12 月同意贸易战休战 90 天。





近期公布的指标已经显示出中国经济正在丧失部分动能的迹象。





路透调查显示，中国 2018 年第四季经济增速可能放缓至全球金融危机以来最慢。数据定于下周一公布。





美元受到温和支撑，此前美国公债收益率上升，因整体市场风险偏好改善。





美国 10 年期公债收益率报 2.750% ，前一交易日曾触及 2.761% ，创下三周最高水准。









英国首相特雷莎 · 梅的退欧协议本周在该国议会遭遇惨败，但她赢得了之后的信任投票，暂时消除了一些政治不确定性。





美国原油期货上涨，因美股反弹，且受石油输出国组织 (OPEC)12 月大幅限产的消息提振。





美国原油期货涨 1% 至每桶 52.61 美元。该合约本周迄今涨逾 2% 。





布兰特原油期货涨 0.8% 至每桶 61.67 美元，周线有望收高 2% 。





其他大宗商品方面，钯金涨 0.6% 至每盎司 1,403.50 美元，隔夜曾升至纪录高位 1,434.50 美元。





用于汽车催化转换器的钯金最近需求一直大于供应。全球最大汽车市场 -- 中国有望出台进一步经济刺激措施似乎也提振了钯金价格。





现货金持稳于每盎司 1,291.56 美元，黄金 12 月初将价格最贵的贵金属位置拱手让与了钯金。 ( 路透社 )

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