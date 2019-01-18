亚股攀升 有关中美贸易谈判进展的报导支撑风险意愿

亚股周五上涨，有关中美贸易谈判取得进展的报导助燃会达成协议的憧憬，支撑了风险意愿。
华尔街日报周四引述了解内部讨论情况的人士报导称，美国财长努钦讨论了在定于1月30日举行的贸易谈判中，部分或全部取消对中国进口商品加征的关税，并建议降低关税。
这篇报导出炉后，美股上扬，但之后美国财政部一名发言人向CNBC表示，努钦并未作出上述建议，美股缩减了一些涨幅。华尔街日报亦报导称，美国贸易代表莱特希泽一直反对这个想法，且这一提议尚未提交给美国总统特朗普。美股三大指数周四皆收高，工业股领涨。
即使只是美中贸易战取得进展的蛛丝马迹，也已协助提振风险意愿。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.7%，本周以来上涨1.4%。
“和2018年一样，美中贸易争端在2019年仍是一个关键市场主题。稍有不同之处在于，有一些迹象显示双方正在寻求某种化解，”大和住银投信投资顾问首席策略师门司总一郎称。
“中国似乎没有多少选择，而鉴于贸易战对美国市场和经济造成的负面影响，美国可能也希望避免陷入长期争端，”门司总一郎称。
中国商务部新闻发言人高峰周四表示，应美国邀请，国务院副总理刘鹤将于1月30-31日访美，就经贸问题进行磋商。
中美双方去年12月同意贸易战休战90天。
近期公布的指标已经显示出中国经济正在丧失部分动能的迹象。
路透调查显示，中国2018年第四季经济增速可能放缓至全球金融危机以来最慢。数据定于下周一公布。
美元受到温和支撑，此前美国公债收益率上升，因整体市场风险偏好改善。
美元兑日圆JPY=略涨至109.320日圆，隔夜涨至两周高位109.40。本周已上涨约0.7%。
欧元兑美元EUR=基本持平于1.1393，隔夜微幅下滑。周线料下跌0.7%。
美国10年期公债收益率报2.750%，前一交易日曾触及2.761%，创下三周最高水准。
英镑兑美元GBP=D3报1.2978，逼近隔夜所创两个月高位1.3001。对英国可能避免无协议退欧的寄望提振英镑隔夜上涨。
英国首相特雷莎·梅的退欧协议本周在该国议会遭遇惨败，但她赢得了之后的信任投票，暂时消除了一些政治不确定性。
美国原油期货上涨，因美股反弹，且受石油输出国组织(OPEC)12月大幅限产的消息提振。
美国原油期货涨1%至每桶52.61美元。该合约本周迄今涨逾2%。
布兰特原油期货涨0.8%至每桶61.67美元，周线有望收高2%。
其他大宗商品方面，钯金涨0.6%至每盎司1,403.50美元，隔夜曾升至纪录高位1,434.50美元。
用于汽车催化转换器的钯金最近需求一直大于供应。全球最大汽车市场--中国有望出台进一步经济刺激措施似乎也提振了钯金价格。
现货金持稳于每盎司1,291.56美元，黄金12月初将价格最贵的贵金属位置拱手让与了钯金。(路透社)
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