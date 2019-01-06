特朗普或于达沃斯论坛期间会晤王岐山

《南华早报》星期六援引一位没有透露姓名的知情人士提供的消息报道说，美国总统特朗普可能将于本月晚些时候在达沃斯世界经济论坛期间和中国国家副主席王岐山会面。
该报星期四曾报道说，王岐山将率领中国代表团参加于1月22日至25日在瑞士举行的达沃斯论坛。但当时并不能确定特朗普是否会在论坛期间和王岐山见面。如果两人见面，这将是继特朗普总统和中国国家主席习近平12月初在阿根廷峰会以来，两国在两个月内举行的第二次高级别会谈。
“救火队长”参加救火？
王岐山常被称为中国的“救火队长”，说他善于处理中国最为棘手的重大问题。但在这次对中国未来发展至关重要的美中贸易战中，王岐山则似乎一直相对低调。
王岐山担任副主席后似乎没有参加美中贸易谈判，至少不在台前。
王岐山参加了不少外事活动，例如2018年3月23日在北京中南海会见菲律宾外交部长卡耶塔诺，5月14日在北京中南海会见巴西外交部长努内斯，5月24日在圣彼得堡会见俄罗斯总统普京， 8月21日在中南海会见萨尔瓦多代理总统职务第一指定人冈萨雷斯，8月27日在中南海会见秘鲁外长波波利西奥，10月23日在约旦河西岸城市拉姆安拉会晤巴勒斯坦总理哈姆达拉，11月13日在北京人民大会堂会见德国外长马斯。
去年12月19日至21日在北京举行中共中央经济工作会议，中共七常委出席，但王岐山缺席，引起注意。香港《明报》12月24日解释原因说，由于是党的会议，没有党职的王岐山不便出席。
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