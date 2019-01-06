朱立伦：蔡英文无权要求各政党不要讲九二共识

中央社电，总统蔡英文呼吁各政党不要再讲“九二共识”，前新北市长朱立伦今天在脸书发文表示，中华民国是自由民主社会，蔡英文，您无权要求国人随您起舞，也无权要求各政党不要再讲九二共识。
蔡英文日前以“不接受九二共识、坚决反对一国两制”回应中国国家主席习近平的谈话，昨天蔡英文与外媒茶叙进一步指出，北京把“九二共识”重新定义为“一国两制”，这个名词已无模糊空间，她并呼吁国内各政党应该清楚说出“我们拒绝一国两制”，也不要再讲“九二共识”。
朱立伦今天在脸书放上一张国旗飘扬的照片，文中写着：“蔡英文，您不承认九二共识，但请不要刻意曲解九二共识的内涵，更无权要求所有国人随您起舞，将两岸推向动荡。”
朱立伦说：“九二共识、一中各表，就是依据中华民国宪法架构而生的，它不该、也绝对不会与一国两制画上等号。”
朱立伦指出，中华民国是自由民主的社会，民进党可以有台独党纲，行政院长赖清德可以公然主张台独，国民党当然可以坚持九二共识，您（蔡英文）无权要求各政党不要再讲九二共识。
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