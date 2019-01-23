美国将寻求从加拿大引渡华为CFO孟晚舟

美国司法部周二表示，将寻求引渡中国华为技术有限公司首席财务官 (CFO) 孟晚舟。去年 12 月孟晚舟在加拿大被捕。





美国指控孟晚舟对华为与一家无视美国制裁试图向伊朗出售设备的公司的关系有不实叙述。孟晚舟被捕导致加拿大与中国关系恶化，中国随后逮捕了两名加拿大公民，并对另一名加拿大人判处死刑。





美国发布上述声明的前一天，加拿大驻美国大使接受报纸专访时称，加拿大政府被告知美国将推进正式要求引渡。





“ 我们将继续寻求引渡被告人孟晚舟，将遵守美加引渡条约规定的所有期限， ” 美国司法部发言人 Marc Raimondi 在声明中称。 “ 我们十分赞赏加拿大对两国共同执法努力的持续支持。 ”





华为董事长梁华周二早些时候在达沃斯参加世界经济论坛期间对媒体表示，该公司正密切关注该事件，希望能够迅速解决，但没有直接与当局接触。





美国必须在 1 月 30 日前提交正式的引渡申请。收到正式申请后，加拿大法院有 30 天时间来决定是否有足够证据支持引渡，且加拿大司法部长必须正式下令。





加拿大外交部长弗理兰在接受彭博电视采访时称，加拿大并未要求美国放弃引渡孟晚舟的要求。





加拿大安全情报局一名前主管周一在一篇文章中称，加拿大应当禁止华为向其供应 5G 网络设备。中国驻加拿大大使则警告称，若加拿大禁止华为设备，肯定会有不良后果。





“ 我们和德国讨论了这个问题，因为我们与德国和欧洲盟友有着良好的关系，而且德国也有它自己的一些考虑， ” 弗理兰周二称，可能指的是限制华为 5G 网络准入的问题。





据德国商报上周报导，德国政府正在讨论是否要效仿美国和澳洲等盟友的做法，限制华为参与其下一代移动网络的建设。





梁华周二称，华为将允许外国官员访问其实验室。

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路透社

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