C罗交巨额罚款 免牢狱之灾

萄牙足球名将 C 罗（ Cristiano Ronaldo ）本周二因涉嫌税务欺诈被罚缴 2160 万美元（ 1880 万欧元），法院还判处他 23 个月缓刑。他并不需要坐牢。根据西班牙法律，初犯且监禁时间在两年以下，判处缓刑并交纳罚款就不用入狱。





庭审过后，他和未婚妻乔治娜 · 罗德里格斯（ Georgina Rodriguez ）拉着手微笑地走了出来，上车之前还替粉丝签了名。这位 33 岁的球星愿意支付罚款和缓刑的判决。因为只需签之前达成的协议，他在法庭仅停留了大约 15 分钟。





检方上周表示，在达成协议后，他在去年 7 月支付了 570 万欧元的罚款，加上约 100 万欧元的利息。面对等待在法院门口的记者他表示： " 我很好。 "





马德里检方于 2017 年 6 月开始对 C 罗进行调查，一个月后他曾出庭进行自我辩护。当时他说： " 我们从来没有任何隐藏，也没想逃税。 "





检方认为 C 罗在 2011 年到 2014 年期间利用低税国家，特别是英属维尔京群岛和爱尔兰在肖像权收入上逃税。





C 罗并不是唯一一个在西班牙陷入税务风波的球星。他的前队友哈维 · 阿隆索（ Xabi Alonso ）同一天也因为逃税风波现身马德里法庭。如果他被判偷税漏税，会被罚款 400 万欧元，并且有可能被判入狱 5 年。





C

罗还有一桩官司缠身：有一名美国女性称

2009

年在拉斯维加斯被

C

罗强暴。美国警方要求意大利当局提供这位足球明星的

DNA

样本。

C

罗一直否认指控。他新年接受葡萄牙媒体采访时表示

"

相信一切很快将被澄清

”

。（法新社、路透社）

Twitter

sgnypost





