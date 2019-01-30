    • 2019年1月30日

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    2018年大众连续第五年蝉联全球销量最大汽车公司桂冠

    星期三, 一月 30, 2019 ,

    德国大众汽车(VOWG_p.DE)仍是全球销量最好的汽车公司，这是该公司连续第五年保持此殊荣。不过在轻型汽车领域，雷诺-日产-三菱联盟略微超出了大众汽车。
    周三最新数据公布后，根据路透的计算，雷诺(RENA.PA)、日产汽车(7201.T)和三菱汽车(7211.T)2018年总共售出1,076万辆乘用车和轻型商用汽车。该集团不出售重型卡车。

    日产周三公布，该公司去年卖出565万辆汽车，较上年下滑2.8%。三菱汽车去年销量同比增长18%122万辆。雷诺售出388万辆，较上年增长3.2%

    大众汽车本月早些时候表示，包括MAN和斯堪尼亚(Scania)重卡在内，该公司去年销量增长0.9%，达到创纪录的1,083万辆。不包括重卡在内的销量为1,060万辆。

    丰田汽车(7203.T)仍排在第三位，周三公布去年销量为1,059万辆，这包括丰田和雷克萨斯品牌，子公司大发汽车(Daihatsu)生产的微型车，以及卡车部门日野汽车(7205.T)生产的轻型和重型卡车。

    不包括日野卡车在内，丰田去年销量为1,039万辆。丰田曾表示，预计2019年总销量达到1,076万辆。

    许多汽车商都在努力提振销量，以实现经济规模和降低成本。目前研发下一代技术需要大幅增加投资，这些技术包括自动驾驶汽车和电动汽车。

    这一直是雷诺-日产-三菱汽车集团关注的重点。该集团希望共享更多汽车配件和整合生产平台，以削减研发和制造成本，同时提高利润率。

    该联盟目前处在危机当中，因前董事长戈恩被逮捕并被指控存在不当行为。日产汽车也遭到起诉，雷诺于上周任命了新管理层。(路透社)

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