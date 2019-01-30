2018年大众连续第五年蝉联全球销量最大汽车公司桂冠





日产周三公布，该公司去年卖出 565 万辆汽车，较上年下滑 2.8% 。三菱汽车去年销量同比增长 18% 至 122 万辆。雷诺售出 388 万辆，较上年增长 3.2% 。





大众汽车本月早些时候表示，包括 MAN 和斯堪尼亚 (Scania) 重卡在内，该公司去年销量增长 0.9% ，达到创纪录的 1,083 万辆。不包括重卡在内的销量为 1,060 万辆。









不包括日野卡车在内，丰田去年销量为 1,039 万辆。丰田曾表示，预计 2019 年总销量达到 1,076 万辆。





许多汽车商都在努力提振销量，以实现经济规模和降低成本。目前研发下一代技术需要大幅增加投资，这些技术包括自动驾驶汽车和电动汽车。





这一直是雷诺 - 日产 - 三菱汽车集团关注的重点。该集团希望共享更多汽车配件和整合生产平台，以削减研发和制造成本，同时提高利润率。





该联盟目前处在危机当中，因前董事长戈恩被逮捕并被指控存在不当行为。日产汽车也遭到起诉，雷诺于上周任命了新管理层。

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路透社

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