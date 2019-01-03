    • 2019年1月3日

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    特朗普称12月股市大跌只是一“小故障” 若贸易协议达成股市将回升

    星期四, 一月 03, 2019 ,

    美国总统特朗普周三淡化了股市在2018年底大跌的影响，称这只是一个小故障，并表示一旦各种贸易协议尘埃落定，股市将再次上涨

    特朗普曾多次在推特上发帖赞扬股市上涨，他表示美国联邦储备委员会(FED/美联储)应该帮助保持市场稳定。

    上月股市出现了一点小故障，他在一次内阁会议上对记者表示，并称，自他2016年底当选总统以来，股市一直呈上行势头。一旦我们解决了贸易问题，且其他一些事情发生后，股市就会上升。

    我们需要美联储的一点帮助...但我们会好的。有关贸易协议的消息会陆续传来，他之后还表示。

    2018年最后几个月，特朗普多次批评美联储，将市场波动归咎于美联储稳步渐进的加息，并称这是美国经济的唯一问题

    美联储肩负着促进就业最大化和稳定物价的双重使命。

    美国股市在2018年经历了10年来表现最糟糕的一年，很大程度上是受上一季度股价大跌的拖累。

    **“中美贸易磋商进展非常顺利”**

    周三是2019年的第一个交易日，投资者对全球经济放缓感到担忧，股市应声下跌。有报导称，受中美贸易战影响，12月亚洲和欧洲大部分地区的制造业活动减弱，这加剧了人们对全球经济放缓的担忧。

    数据显示，中国12月财新制造业PMI降至49.7，为19个月来首度跌破荣枯线。

    中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周一联合公布，宏观经济先行指标--201812月官方制造业采购经理人指数(PMI)降至49.4，低于临界点并创出34个月新低（此前低点为20162月的49），亦低于路透调查预估中值49.911月的50，制造业景气度有所减弱。

    特朗普在内阁会议上对与中国达成贸易协议的谈判表示乐观，称进展非常顺利，我们将拭目以待

    目前，中美之间90天的贸易战休战期已经过去一个月，期间双方将暂停实施加征关税和其他举措，并努力达成一项协议，以结束这场主导2018年大部分时间的贸易战。

    此外，美国与加拿大和墨西哥达成的贸易协议正在等待国会的批准。(路透社)

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