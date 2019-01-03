特朗普称12月股市大跌只是一“小故障” 若贸易协议达成股市将回升

美国总统特朗普周三淡化了股市在2018年底大跌的影响，称这只是一个“小故障”，并表示一旦各种贸易协议尘埃落定，股市将再次上涨
特朗普曾多次在推特上发帖赞扬股市上涨，他表示美国联邦储备委员会(FED/美联储)应该帮助保持市场稳定。
“上月股市出现了一点小故障，”他在一次内阁会议上对记者表示，并称，自他2016年底当选总统以来，股市一直呈上行势头。“一旦我们解决了贸易问题，且其他一些事情发生后，股市就会上升。”
“我们需要美联储的一点帮助...但我们会好的。有关贸易协议的消息会陆续传来，”他之后还表示。
在2018年最后几个月，特朗普多次批评美联储，将市场波动归咎于美联储稳步渐进的加息，并称这是美国经济的“唯一问题”。
美联储肩负着促进就业最大化和稳定物价的双重使命。
美国股市在2018年经历了10年来表现最糟糕的一年，很大程度上是受上一季度股价大跌的拖累。
**“中美贸易磋商进展非常顺利”**
周三是2019年的第一个交易日，投资者对全球经济放缓感到担忧，股市应声下跌。有报导称，受中美贸易战影响，12月亚洲和欧洲大部分地区的制造业活动减弱，这加剧了人们对全球经济放缓的担忧。
数据显示，中国12月财新制造业PMI降至49.7，为19个月来首度跌破荣枯线。
中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周一联合公布，宏观经济先行指标--2018年12月官方制造业采购经理人指数(PMI)降至49.4，低于临界点并创出34个月新低（此前低点为2016年2月的49），亦低于路透调查预估中值49.9及11月的50，制造业景气度有所减弱。
特朗普在内阁会议上对与中国达成贸易协议的谈判表示乐观，称“进展非常顺利，我们将拭目以待”。
目前，中美之间90天的贸易战休战期已经过去一个月，期间双方将暂停实施加征关税和其他举措，并努力达成一项协议，以结束这场主导2018年大部分时间的贸易战。
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