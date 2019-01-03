特朗普称12月股市大跌只是一“小故障” 若贸易协议达成股市将回升

美国总统特朗普周三淡化了股市在 2018 年底大跌的影响，称这只是一个 “ 小故障 ” ，并表示一旦各种贸易协议尘埃落定，股市将再次上涨





特朗普曾多次在推特上发帖赞扬股市上涨，他表示美国联邦储备委员会 (FED/ 美联储 ) 应该帮助保持市场稳定。





“ 上月股市出现了一点小故障， ” 他在一次内阁会议上对记者表示，并称，自他 2016 年底当选总统以来，股市一直呈上行势头。 “ 一旦我们解决了贸易问题，且其他一些事情发生后，股市就会上升。 ”





“ 我们需要美联储的一点帮助 ... 但我们会好的。有关贸易协议的消息会陆续传来， ” 他之后还表示。





在 2018 年最后几个月，特朗普多次批评美联储，将市场波动归咎于美联储稳步渐进的加息，并称这是美国经济的 “ 唯一问题 ” 。





美联储肩负着促进就业最大化和稳定物价的双重使命。





美国股市在 2018 年经历了 10 年来表现最糟糕的一年，很大程度上是受上一季度股价大跌的拖累。





**“ 中美贸易磋商进展非常顺利 ”**





周三是 2019 年的第一个交易日，投资者对全球经济放缓感到担忧，股市应声下跌。有报导称，受中美贸易战影响， 12 月亚洲和欧洲大部分地区的制造业活动减弱，这加剧了人们对全球经济放缓的担忧。





数据显示，中国 12 月财新制造业 PMI 降至 49.7 ，为 19 个月来首度跌破荣枯线。





中国国家统计局和物流与采购联合会 (CFLP) 周一联合公布，宏观经济先行指标 --2018 年 12 月官方制造业采购经理人指数 (PMI) 降至 49.4 ，低于临界点并创出 34 个月新低（此前低点为 2016 年 2 月的 49 ），亦低于路透调查预估中值 49.9 及 11 月的 50 ，制造业景气度有所减弱。





特朗普在内阁会议上对与中国达成贸易协议的谈判表示乐观，称 “ 进展非常顺利，我们将拭目以待 ” 。





目前，中美之间 90 天的贸易战休战期已经过去一个月，期间双方将暂停实施加征关税和其他举措，并努力达成一项协议，以结束这场主导 2018 年大部分时间的贸易战。





此外，美国与加拿大和墨西哥达成的贸易协议正在等待国会的批准。

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路透社

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