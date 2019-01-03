西媒评习近平台湾问题讲话：暗示将在任内实现统一

《告台湾同胞书》发表40周年纪念会上，中国国家主席习近平在北京时间2019年1月2日就台湾问题发表了重要讲话，西媒普遍认为，习的讲话暗示他将在任内解决台湾问题。
综合媒体2019年1月2日报道称，北京时间2日，中国国家主席习近平在《告台湾同胞书》发表40周年纪念会上，发表了重要讲话。
习近平在讲话中称，要探索“两制”台湾方案实现统一，并倡议台湾各政党、各界别在九二共识基础上，推举代表性人士就两岸关系未来开展广泛深入民主协商。
对此，美国彭博社称，习近平此番讲话暗示中国大陆和台湾进入了“深入的民主协商时期”，另外，他将为统一进行努力，这是他要在其任内解决70年纷争的最清晰的信号。
习还说，“两岸长期存在的政治分歧问题是影响两岸关系行稳致远的总根子，总不能一代一代传下去。”
另外，他还表示，“台湾是中国一部分、两岸同属一个中国的历史和法理事实，是任何人任何势力都无法改变的。”文章称，习此番言论是向台独派发出了警告，包括台湾领导人蔡英文的支持者在内。
《联合早报》2日报道称，受访学者表示，这项号召台湾推举代表性人士参与民主协商的倡议，旨在绕过拒绝接受“一中”的民进党政府，通过参与协商的人士谋求从下至上的统一。
“习近平新时代中国特色社会主义思想”和“实现中华民族伟大复兴”是习近平提出的两个主要主张。中国人民大学国际关系学院教授时殷弘接受《联合早报》访问时指出，国际观察人士已从习近平过去的表态看出，他决心在任内实现两岸统一。（多维新闻）
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