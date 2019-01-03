    • 2019年1月3日

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    西媒评习近平台湾问题讲话：暗示将在任内实现统一

    星期四, 一月 03, 2019 ,

    《告台湾同胞书》发表40周年纪念会上，中国国家主席习近平在北京时间201912日就台湾问题发表了重要讲话，西媒普遍认为，习的讲话暗示他将在任内解决台湾问题。

    综合媒体201912日报道称，北京时间2日，中国国家主席习近平在《告台湾同胞书》发表40周年纪念会上，发表了重要讲话。 

    习近平在讲话中称，要探索两制台湾方案实现统一，并倡议台湾各政党、各界别在九二共识基础上，推举代表性人士就两岸关系未来开展广泛深入民主协商。

    他在当日上午现场直播的讲话中说，祖国必须统一，也必然统一，这是70载两岸关系发展历程的历史定论，也是新时代中华民族伟大复兴的必然要求。” 

     对此，美国彭博社称，习近平此番讲话暗示中国大陆和台湾进入了深入的民主协商时期，另外，他将为统一进行努力，这是他要在其任内解决70年纷争的最清晰的信号。 

     习还说，两岸长期存在的政治分歧问题是影响两岸关系行稳致远的总根子，总不能一代一代传下去。” 

     另外，他还表示，台湾是中国一部分、两岸同属一个中国的历史和法理事实，是任何人任何势力都无法改变的。文章称，习此番言论是向台独派发出了警告，包括台湾领导人蔡英文的支持者在内。 

     《联合早报》2日报道称，受访学者表示，这项号召台湾推举代表性人士参与民主协商的倡议，旨在绕过拒绝接受一中的民进党政府，通过参与协商的人士谋求从下至上的统一。

     习近平新时代中国特色社会主义思想实现中华民族伟大复兴是习近平提出的两个主要主张。中国人民大学国际关系学院教授时殷弘接受《联合早报》访问时指出，国际观察人士已从习近平过去的表态看出，他决心在任内实现两岸统一。（多维新闻）

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