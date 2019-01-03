西媒评习近平台湾问题讲话：暗示将在任内实现统一





《告台湾同胞书》发表

40

周年纪念会上，中国国家主席习近平在北京时间

2019

年

1

月

2

日就台湾问题发表了重要讲话，西媒普遍认为，习的讲话暗示他将在任内解决台湾问题。





综合媒体 2019 年 1 月 2 日报道称，北京时间 2 日，中国国家主席习近平在《告台湾同胞书》发表 40 周年纪念会上，发表了重要讲话。





习近平在讲话中称，要探索 “ 两制 ” 台湾方案实现统一，并倡议台湾各政党、各界别在九二共识基础上，推举代表性人士就两岸关系未来开展广泛深入民主协商。





他在当日上午现场直播的讲话中说，

“

祖国必须统一，也必然统一，这是

70

载两岸关系发展历程的历史定论，也是新时代中华民族伟大复兴的必然要求。

”





对此，美国彭博社称，习近平此番讲话暗示中国大陆和台湾进入了

“

深入的民主协商时期

”

，另外，他将为统一进行努力，这是他要在其任内解决

70

年纷争的最清晰的信号。





习还说，

“

两岸长期存在的政治分歧问题是影响两岸关系行稳致远的总根子，总不能一代一代传下去。

”





另外，他还表示，

“

台湾是中国一部分、两岸同属一个中国的历史和法理事实，是任何人任何势力都无法改变的。

”

文章称，习此番言论是向台独派发出了警告，包括台湾领导人蔡英文的支持者在内。





《联合早报》

2

日报道称，受访学者表示，这项号召台湾推举代表性人士参与民主协商的倡议，旨在绕过拒绝接受

“

一中

”

的民进党政府，通过参与协商的人士谋求从下至上的统一。





“

习近平新时代中国特色社会主义思想

”

和

“

实现中华民族伟大复兴

”

是习近平提出的两个主要主张。中国人民大学国际关系学院教授时殷弘接受《联合早报》访问时指出，国际观察人士已从习近平过去的表态看出，他决心在任内实现两岸统一。（多维新闻）

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