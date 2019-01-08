特朗普政府发起行动 敦促企业防范中国等国的黑客攻击

特朗普政府周一发起一项行动，敦促美国企业加大力度保护其商业机密不受外国黑客攻击。此前发生了多起指控个人和企业为中国政府从事经济间谍活动的案件。

协调美国政府内部反情报工作的国家反情报和安全中心发起了一项外联行动，以解决对许多公司在防范网络盗窃方面做得不够的持续担忧。





该中心担心中国、俄罗斯、朝鲜和伊朗等国针对美国政府机构和私营部门发起的网络攻击。





企业高管和董事们应该 “ 了解我们对手的意图，以及他们为在经济上占上风，会采取什么样的行动， ” 该中心负责人、前联邦调查局 (FBI) 资深特工 William Evanina 在接受采访时说， “ 我们不是说不要在中国投资，或与中国共同投资，而是要了解风险。 ”





该行动针对的目标是全美各地的贸易协会及其成员。视频、手册和在线信息材料介绍了外国情报机构使用的网络间谍和其他方法所构成的威胁。





这项政府大范围行动的第一部分名为 “ 了解风险，加强防护 ” ，主要针对联邦工作人员。

新行动还关注他所说的莫斯科对美国关键基础设施的计算机网络发动的 “ 咄咄逼人、持续不断的攻击 ” ，这些基础设施包括电网和通讯、金融和交通系统， Evanina 表示。





他还指出，企业目前面临的最严重威胁是，在从供应商购买的零部件中植入恶意软件，或用假冒零部件替代正品。





企业需要加倍小心地防范这些行为，并对新员工进行审查，因为雇佣代表外国势力的人的风险越来越大。

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路透社

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