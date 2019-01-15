新加坡订定迈向零废弃年 落实循环利用经济

新加坡为强化资源循环再利用决心，决定把今年订为“迈向零废弃年”，除预定下半年发表零废弃总蓝图外，也会设立迈向零废弃津贴，希望落实推动循环经济。





继去年推动“气候行动年”之后，新加坡政府今年再推出新运动，促进循环经济，不过，相关细节仍尚未公公布。





新加坡地狭人稠，除了本地人之外，更有大批外籍人士与劳工，垃圾制造量相当惊人。新加坡联合早报报导，新加坡于 2017 年制造的废弃物多达 770 万吨，如与 40 年前相较增加 7 倍。





新加坡环境及水源部长马善高（ Masagos Zulkifli ）指出，迈向零废弃年是要善尽保护地球资源责任，进而推动循环经济，废弃物透过重新再利用过程，转换成“宝藏”。





新加坡推动“迈向零废弃年”目的，就是使废弃物透过循环再利用过程，重新赋予新生命，创造永续使用价值。





报导也以新加坡淡滨尼组屋区为例，去年下半年推动厨余分类循环再利用实验计划，将厨余送到大型厨余处理器处理后变成堆肥，成为植物生长所需的养分。





新加坡近年来大力推动环境保护与资源的永续再利用，民间环保意识逐年攀升，诸如非营利与非政府组织的“新加坡环境理事会”（ Singapore Environment Council ）、“零废弃新加坡”（ Zero Waste Singapore ）都相继投入环保运动，推行自备环保袋购物等少用塑胶袋行动。





另外，新加坡民间于

2012

年创设食物银行，透过循环机制减少食材浪费，去年募集

400

多吨食物，重新赋予食材新生命。（中央社）

Twitter

sgnypost





