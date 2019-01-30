华为孟晚舟现身加国法庭 请求变更保释担保人获法官批准

中国华为首席财务官孟晚舟周二逾一个月来首次现身加拿大法院。而此时此刻，加拿大正在权衡美方引渡她的要求。





孟晚舟出席加拿大不列颠哥伦比亚省高等法院聆讯，请求变更一名保释担保人，获得法官 William Ehrcke 批准。





加拿大去年 12 月 1 日基于美国要求而逮捕孟晚舟。美方周一宣布对华为和孟晚舟提起刑事指控，称华为对美国构成国家安全威胁。美方指控孟晚舟误导银行和电信诈欺以便在伊朗开展业务，违反美方对伊朗的制裁。





“ 我可以确认美国已向我国司法部提出正式引渡孟晚舟的请求， ” 加拿大司法部长 David Lametti 在渥太华对记者说。





加拿大政府目前有一个月的时间来决定美国的引渡要求理由是否充分，可以提交给不列颠哥伦比亚省高等法院。当被问及能否在不到 30 日内做出决定时， Lametti 表示，官员们 “ 将需要时间根据获得的证据做出无偏见的决定。 ”





Lametti 和外长弗理兰都未给出加拿大是否支持引渡要求的暗示。弗理兰对记者表示，孟晚舟 “ 已被赋予利用加拿大无偏见和客观的司法体系为自己辩护的权利 ” 。





Ehrcke 在 12 月 11 日批准孟晚舟以 1,000 万加元 (750 万美元 ) 获得保释，并在温哥华监视居住。加拿大政府同意她在周二法庭聆讯中提出的改动保释条件的请求， Ehrcke 还将孟晚舟下次出庭日期推迟一个月至 3 月 6 日，这是在 30 日内作出引渡决定的期限之后。





在聆讯开始前，孟晚舟与她的律师 David Martin 进行了交谈。





在美中两国陷入贸易战之际，她的被捕进一步加剧了争端。美国总统特朗普在 12 月曾表示，如果符合美国国家安全利益，或者有助于与中国达成贸易协议的话，他可能会干预孟晚舟一案。





**“ 人质 ”**





在此前所作的口供中，孟晚舟表示她是清白的，如果被引渡，将在美国法庭上对指控进行抗辩。她的律师 Reid Weingarten 称，孟晚舟 “ 不应成为复杂的中美关系的人质 ” 。





华为是全球最大的电信网络设备供应商、和第二大的智能手机厂商。该公司总营收中将近一半来自中国以外市场。





加拿大公共安全部长古德尔 (Ralph Goodale) 表示，该国就是否禁止华为成为 5G 网络设备供应商作出的决定 “ 还要等一段时间才能出炉。 ”





古德尔的上述表态，是加方迄今为止就何时宣布这一政治上十分敏感的决定所给出的最明确指引。该国官员正在研究 5G 网络的安全影响。美国和其他几个加拿大盟友已限制使用华为设备，称存在间谍活动风险。





美国财长努钦周二表示，预计周三及周四与中国官员的贸易谈判将取得重大进展，并称华为引发的美国安全疑虑是与贸易不相关的另一个问题。





中国外交部敦促美国撤回对孟晚舟的逮捕令，停止对中国企业 “ 不合理的施压 ” 。中国要求立即释放孟晚舟。





华为的全球业务遭到美国打压，美方试图阻止美国企业购买华为设备，也要求盟邦采取同样做法。美国安全专家担心华为设备可能被中国政府用来从事间谍活动，华为则表示该疑虑毫无根据。





美国情报与国家安全官员周二在参议院委员会一场听证会中，表达对华为危害国家安全的新疑虑。





联邦调查局局长克里斯托弗雷

(Christopher Wray)

对在场议员表示，

“

中国政府与表面上的民营企业之间的界线

”

模糊不清，

“

尤其是合法行为及公平竞争与撒谎、黑客行为、欺诈以及偷窃之间的界线。

”(

路透社

)

Twitter

sgnypost





