赎罪去！在印度寺庙“吃第一口螃蟹”的两名女性被家人抛弃

《印度斯坦时报》 1 月 22 日消息，两名处于经期 ( 即年龄在 10 岁至 50 岁之间 ) 的妇女参拜印度喀拉拉邦的沙巴里马拉 (Sabarimala) 庙，开了几个世纪来的先例。沙巴里马拉庙被印度教徒认为是最神圣的庙宇之一，很长时间以来禁止年龄为 10 岁到 50 岁的妇女入内。





但该事件之所以成为新闻并不是因为她们创造了 “ 第一次 ” ，而是在去年 9 月印度最高法院解除妇女不得进入沙巴里马拉庙的禁令的背景下，这两名妇女的家人却拒绝她们再进家门，并将她们送往政府组织的公共住所。

据报道，这两名妇女分别为 39 岁和 40 岁，她们曾于去年 12 月 24 日试图进入沙巴里马拉庙，但因印度教徒的抗议而失败。后来，两人在警方的保护下，于本月 2 日成功进寺参拜。





其中， 39 岁的 Kanakadurga 是一名公务员， 15 日回家后被婆婆用木板殴打至送医。报道说，尽管警方和地方官员极力劝说其家人，但家人依然表示她必须向印度教和及其教徒公开致歉。

另一名女子虽然得到了丈夫和女儿的支持，但其他家庭成员认为她为社区带来了耻辱，回家的前提是 “ 为自己的罪行赎罪 ” 。

据悉，在印度教信仰中，处于经期的女性一般不被允许参加宗教仪式或进入寺庙，因为教义认为她们是 “ 不洁的 ” 。而沙巴里马拉庙又十分有名，每年都会接待数百万信徒，它曾禁止所有 10 岁到 50 岁之间的妇女进入。

去年

9

月，最高法院法官迪帕克

·

米斯拉表示，

“

宗教信仰是一种尊严和认同，男女都平等地享有进行宗教活动的权利。

”

妇女不再被禁止进入沙巴里马拉庙。

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