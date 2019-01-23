赎罪去！在印度寺庙“吃第一口螃蟹”的两名女性被家人抛弃

《印度斯坦时报》1月22日消息，两名处于经期(即年龄在10岁至50岁之间)的妇女参拜印度喀拉拉邦的沙巴里马拉(Sabarimala)庙，开了几个世纪来的先例。沙巴里马拉庙被印度教徒认为是最神圣的庙宇之一，很长时间以来禁止年龄为10岁到50岁的妇女入内。
但该事件之所以成为新闻并不是因为她们创造了“第一次”，而是在去年9月印度最高法院解除妇女不得进入沙巴里马拉庙的禁令的背景下，这两名妇女的家人却拒绝她们再进家门，并将她们送往政府组织的公共住所。
据报道，这两名妇女分别为39岁和40岁，她们曾于去年12月24日试图进入沙巴里马拉庙，但因印度教徒的抗议而失败。后来，两人在警方的保护下，于本月2日成功进寺参拜。
其中，39岁的Kanakadurga 是一名公务员，15日回家后被婆婆用木板殴打至送医。报道说，尽管警方和地方官员极力劝说其家人，但家人依然表示她必须向印度教和及其教徒公开致歉。
另一名女子虽然得到了丈夫和女儿的支持，但其他家庭成员认为她为社区带来了耻辱，回家的前提是“为自己的罪行赎罪”。
据悉，在印度教信仰中，处于经期的女性一般不被允许参加宗教仪式或进入寺庙，因为教义认为她们是“不洁的”。而沙巴里马拉庙又十分有名，每年都会接待数百万信徒，它曾禁止所有10岁到50岁之间的妇女进入。
去年9月，最高法院法官迪帕克·米斯拉表示，“宗教信仰是一种尊严和认同，男女都平等地享有进行宗教活动的权利。”妇女不再被禁止进入沙巴里马拉庙。
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