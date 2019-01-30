美国政府正式决定批准对日本出售陆基宙斯盾系统

美国政府 1 月 29 日批准出售 2 套日本政府决定引进的陆基宙斯盾系统，并已通知国会。据美国政府相关人士透露，出售估价包括相关费用在内合计为 21.5 亿美元。不过，日本政府选定的部署候选地秋田、山口两县当地的反对根深蒂固，能否获得理解成为焦点。





日本共同社 1 月 30 日报道称，日本政府力争为加强导弹防御体系开展装备引进工作，相关手续已取得进展。预计美国国会批准后将正式决定出售。日方打算同步展开旨在实现部署的美日具体谈判及与当地的协调工作。

美国政府就批准出售一事表示： “ 通过提升作为亚太地区稳定与经济发展原动力的主要盟国的安全保障，将为美国的外交政策和安保作出贡献。 ”

日本防卫省已在 2019 年度预算案中列入了 1757 亿日元（约合人民币 108 亿元）作为部分购置经费。该系统力争 2023 年度启用，陆上自卫队新屋演习场（秋田市）和 Mutsumi 演习场（山口县萩市、阿武町）被选为部署候选地。

共同社称，日本政府就引进陆基宙斯盾的理由表示，要应对朝鲜半岛局势，但俄罗斯将其视为美国导弹防御网的一部分，对此表示关切。

陆基宙斯盾与宙斯盾舰一样，是在大气层外拦截导弹的系统。根据计划将搭载美日共同开发的改良型拦截导弹

“SM3 BLOCK 2A”

，据称

2

套系统可覆盖日本全境。

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