美国司法部：努力如期引渡孟晚舟

美国司法部周二表示，将继续寻求引渡华为公司首席财务官孟晚舟。去年 12 月，加拿大应美国要求逮捕了孟晚舟，美国指称她为规避美国对伊朗的制裁而参与串谋欺诈银行。





美国司法部发言人马克 · 莱蒙迪（ Marc Raimondi ）在一份声明中说： “ 我们将继续寻求引渡被告孟晚舟女士，并将符合美国 - 加拿大引渡条约规定的所有期限。 ” “ 我们非常感谢加拿大继续支持我们共同努力实施法治。 ”





中国外交部星期二要求美国撤销对华为首席财务官孟晚舟的逮捕令，不向加拿大提出正式引渡要求，并警告将视美方行动作出进一步反应。





一天之前，加拿大《环球邮报》报道，美国通知加拿大政府，美国计划正式提出引渡孟晚舟。





不过，加拿大驻美国大使麦克纳顿（ David MacNaughton ）在接受《环球邮报》采访时没有说美国会在何时正式提出引渡要求，但是提出引渡申请的截止日期是 1 月 30 日。





加拿大应美国的要求 2018 年 12 月 1 日在温哥华机场逮捕孟晚舟，之后不久她获得保释、等候加拿大法庭就美国的引渡申请作出裁决。 她是中国电信巨头华为公司创始人兼总裁任正非的女儿。





中国政府对加拿大逮捕孟晚舟作出了愤怒反应，要求加拿大立即释放她，否则将付出代价。发出警告后不久，中国当局就以危害国家安全为理由逮捕了加拿大前外交官康明凯（ Michael Kovrig ）和商人斯帕弗（ Michael Spavor ），并将一位涉嫌贩毒的加拿大人入监 15 年的原判改判为死刑，导致加中两国关系空前紧张。









中国针对加拿大人的一系列举动被广泛视为对孟晚舟被逮捕作出的报复。中国驻加拿大大使卢沙野这个月早些时候也说，在加拿大拘捕孟晚舟之后，中国逮捕两名加拿大公民是 “ 自卫行动 ” 。同一天，中国官媒《环球时报》英文版发表文章说，如果孟晚舟成为不公平政治围攻的牺牲品，美国和加拿大应该感到羞耻，并做好受到中国进一步报复的准备。





不过，中国政府还没有将逮捕加拿大人与孟晚舟被逮捕直接挂钩。





美国向加拿大正式提出引渡申请的截止日期正好是中国副总理刘鹤预计率团到华盛顿进行高层贸易磋商的日子。此前，美国总统特朗普曾说，如果对美国的国家安全有利，有助于帮助美中之间达成贸易协议，他将介入孟晚舟案件。但是，美国司法部高级官员后来说，美国执法部门对华为案件的调查是依据事实，不受政治因素的左右和驱使，并且表示司法部不会就这项引渡要求与白宫方面讨论。





加拿大官员也就孟晚舟一案一再表示，加拿大是法治国家。（美国之音）

Twitter

sgnypost





