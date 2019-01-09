    • 2019年1月23日

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    华为在欧洲推出中价位智能手机 欲巩固其市场地位

    星期三, 一月 23, 2019 , , ,

    华为正寻求通过推出一款比竞争对手三星(005930.KS)和苹果APPL.O的同类机型价格更低、配备新摄像头功能的智能手机来巩固其在欧洲的地位。

    去年12月在中国推出的新荣耀V20周二在巴黎亮相。这款手机配备一个4,800万像素的摄像头，可一次拍摄几张照片，并将每张照片的最佳品质整合在一张照片中。

    它还拥有一个可以拍摄3D照片的摄像头，以及一个2,500万像素的前置自摄像头。这款智能手机起价549欧元(624美元)

    作为华为智能手机产品组合中的一个子品牌，荣耀系列手机的吸引力在于，它拥有华为高端产品线的许多先进功能，但价格要低得多。

    他们真的努力在欧洲树立品牌，”Gartner分析师Annette Zimmermann称。

    她说，荣耀最初是作为华为更昂贵的智能手机的廉价替代品推出的，但该公司目前正在逐步提高荣耀系列产品的价格。

    欧洲已经成为华为的第二大市场，成为该公司进一步国际扩张的主要地区市场，该公司还试图加强在美国的市场地位。

    去年，华为超过了苹果成为仅次于三星的全球第二大智能手机生产商。

    Gartner的数据显示，去年第三季度，这家中国公司在全球的市场份额为13.4%，三星为18.9%，苹果为11.8%(路透社)

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