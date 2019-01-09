华为在欧洲推出中价位智能手机 欲巩固其市场地位

华为正寻求通过推出一款比竞争对手三星 (005930.KS) 和苹果 APPL.O 的同类机型价格更低、配备新摄像头功能的智能手机来巩固其在欧洲的地位。





去年 12 月在中国推出的新荣耀 V20 周二在巴黎亮相。这款手机配备一个 4,800 万像素的摄像头，可一次拍摄几张照片，并将每张照片的最佳品质整合在一张照片中。





它还拥有一个可以拍摄 3D 照片的摄像头，以及一个 2,500 万像素的前置自摄像头。这款智能手机起价 549 欧元 ( 合 624 美元 ) 。





作为华为智能手机产品组合中的一个子品牌，荣耀系列手机的吸引力在于，它拥有华为高端产品线的许多先进功能，但价格要低得多。





“ 他们真的努力在欧洲树立品牌， ”Gartner 分析师 Annette Zimmermann 称。





她说，荣耀最初是作为华为更昂贵的智能手机的廉价替代品推出的，但该公司目前正在逐步提高荣耀系列产品的价格。





欧洲已经成为华为的第二大市场，成为该公司进一步国际扩张的主要地区市场，该公司还试图加强在美国的市场地位。





去年，华为超过了苹果成为仅次于三星的全球第二大智能手机生产商。





Gartner

的数据显示，去年第三季度，这家中国公司在全球的市场份额为

13.4%

，三星为

18.9%

，苹果为

11.8%

。

(

路透社

)

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