印媒：印度今年计划执行32项航天任务 还要再探月

印媒称，印度航天部门的一位高级官员日前在本加卢鲁表示，印度计划在 2019 年开展 32 项航天任务。

据印度 Zee 新闻网站 1 月 2 日报道，印度空间研究组织（ ISRO ）主席 K· 西旺 1 月 1 日在向员工发表新年讲话时说： “2019 年对印度空间研究组织来说将是颇具挑战的一年，我们计划执行 32 项航天任务。 ”

报道称，这些航天任务包括第二次探月计划：印度的 “ 月船 2 号 ” 月球探测器将尝试利用着陆器和月球车登陆月球。

西旺在新年致辞中说，印度将于 2021 年至 2022 年实施首次载人航天任务， “ 加加尼亚安 ” 号载人航天计划也在 2019 年的工作日程上。

他说： “ 今年我们将全力开展 ‘ 加加尼亚安 ’ 号的各项活动，以完成研发和资格审查方面的各类重要工作。 ”

西旺说，印度总理纳伦德拉 · 莫迪在 2018 年 8 月 15 日宣布了 “ 加加尼亚安 ” 号项目，这让印度空间研究组织有机会来实现载人航天这个梦想。

他还说， 2018 年 7 月 5 日进行的旨在测试船员模块逃生系统的试验使印度空间研究组织更有信心来执行载人航天任务。

报道称，印度空间研究组织还打算通过雷达成像卫星（ RISAT ）系列来恢复微波遥感能力，并希望通过地球同步轨道成像卫星（ GISAT ）系列来获得地球同步轨道成像能力。

西旺说： “ 这个国家将满足 ‘ 数字印度 ’ 对于高吞吐量带宽的需求，并通过发射 GSAT-20 卫星来实现飞行期间的互联互通。 ”

报道称，印度空间研究组织还将加强预估作物产量的遥感数据，使其能够涵盖另外 10 种作物，并为水资源和能源安全提供输入。

西旺还说： “ 我们计划提高地球同步卫星运载火箭及其衍生版本的有效载荷能力。 ”

谈到过去的一年，西旺表示，印度空间研究组织在 2018 年共开展了 16 项任务，其中有 7 项是在 35 天内完成的。

他说： “ 国家对印度空间研究组织的信心体现在史无前例的拨款上，在一年里为 23 个新的和持续进行中的项目提供了有史以来最高的拨款，数额约为 3000 亿卢比。 ”





报道称，印度空间研究组织在 2018 年取得的成就包括： 2018 年 11 月 14 日发射了最重的卫星 GSAT-29 （约合 3423 公斤），建造迄今最重的通信卫星 GSAT-11 （约合 5854 公斤）并于 2018 年 12 月 5 日从南美洲法属圭亚那将其发射升空。

西旺指出，在小型卫星运载火箭方面，印度空间研究组织已经获得了批准，正致力于研发可重复使用的运载火箭。

报道称，该组织一直致力于开展促进社会经济安全和可持续发展的国家项目，包括国家地理空间能源信息系统、强化地球观测能力，以及实时灾害管理 —— 就像 2018 年喀拉拉邦和东北部邦发生水灾时那样。

西旺说，印度空间研究组织还与内政部合作，为建立一个应急管理综合控制室提供技术支持。

该航天机构正致力于加强自己的发射能力。目前第二个发射台已经完工，正在为第一个发射台建造一个

PSLV

（极轨卫星运载火箭）集成设施。

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