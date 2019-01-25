美商务部长：中美完全解决贸易争端前路漫漫 但达成协议的希望很大

美国商务部长罗斯周四表示，美国和中国距离解决贸易问题还有很长的路要走，但两国达成贸易协议的可能性很大。





罗斯指出，一个大约 30 人的庞大中国代表团计划下周抵达华盛顿，与美国展开一轮贸易谈判，但他表示，现在判断谈判的走向还为时过早。目前，全球最大的两个经济体正试图在 3 月 1 日最后期限前解决贸易争端。





“ 有一个非常大的代表团要来。我们做了大量先期工作，但离达成解决方案还有很长的路要走，坦率地说，这不应该太令人惊讶， ” 罗斯在接受 CNBC 采访时说。





“ 贸易非常复杂，有很多很多的问题－不仅仅是有多少大豆和多少液化天然气。 ”

他说，更重要的是，华盛顿认为中国经济需要的结构性改革，以及对未履新协议的执行机制。





罗斯表示，双方不太可能在下周的谈判中解决所有争端，但他补充称， “ 我认为我们达成协议的可能性很大。 ”





美国总统特朗普誓言，除非中国采取措施保护美国的知识产权，否则他将在 3 月 2 日把价值 2,000 亿美元的中国进口商品的关税从 10% 提高到 25% 。





特朗普还希望中国结束迫使美国公司将技术转让给中国合作方的政策，给予美国企业更多的市场准入，降低对美国产品的其他非关税壁垒。





中国一再淡化有关侵犯知识产权的投诉，并否认有关外国公司面临强制技术转让的指控。





中国商务部周四表示，副总理刘鹤将在下周三到周四访美，期间将就经贸问题与美方进行深入讨论。





“ 在即将举行的中美经贸问题高级别磋商中，双方将按照两国元首会晤重要共识精神，继续就彼此关切的各种经贸问题展开深入磋商， ” 商务部发言人高峰告诉记者。





白宫经济顾问库德洛对下周的会议持乐观态度。库德洛对福克斯新闻网表示， “ 我认为同刘鹤的会谈将是决定性的。 ”









罗斯强调说， 3 月 1 日前没有截止日期。





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因此，从现在到那时，还有一段时间来判断我们的处境，是否值得继续前进，还是我们已经陷入了僵局？

”(

路透社

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