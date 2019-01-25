日本对谷歌等美4大科技巨头囤积海量数据展开调查

据日本 NHK 报道，在美国大型 IT 企业实力增强的情况下，日本公平贸易委员会自 23 日起开始对美国四大科技巨头的行为展开调查，以检验他们是否存在不当行为。

日本当局担心谷歌、苹果、脸书和亚马逊（统称为 GAFA ）正在囤积海量数据，从而占取市场上的绝对主导地位。





为此，公平交易委员会决定对实际情况进行调查。 1 月 23 日，公平交易委员会设立了一个网站，用于收集交易方企业和消费者是否接受了不正当对待的举报。报道指出，除了 GAFA 之外，乐天、雅虎等日本 IT 企业也将接受调查。





网站收集到的信息将使委员会能够就单方面终止合同和不当处理个人数据等问题对 IT 公司进行检查。如果委员会判断有 IT 企业存在以上问题，那么将对其展开听证调查。

预计该委员会将在未来几个月就其活动编写一份中期报告，从而为在日本开展活动的 IT 企业制定一些新规。

报道指出，与美国科技公司例如 GAFA 等公司进行交易的日本企业，对这些大型 IT 企业怀有不满。





去年，日本经济产业省对与 GAFA 进行交易的 2000 家企业进行了问卷调查。其结果显示，选择 “ 交涉困难 ” 和 “ 由于对方单方面地变更规章而受到了不公平待遇 ” 的回答高达 8 成。

此外，由于社交媒体上泄露的大量的个人数据，对于

IT

企业对数据处理的担忧也在增加。

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