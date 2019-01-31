    • 2019年1月31日

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    美国或扩大施压范围 印度可能放弃华为

    星期四, 一月 31, 2019 , , ,

    在各国抵制中国华为时，印度仍开放华为参与其5G网络建设的实地试验。但有消息指，美国恐对印度施压要求放弃华为。 

    据美国财经网站CNBC130日报道，印度目前仍开放华为参与其5G网络建置的实地试验，不过在美国司法部门正式起诉华为之后，美国有可能施压，要求印度加入抵制华为之列。 

    报道称，华为虽然在西方国家遭到围剿，但在对价格相对敏感的开发中国家，便宜的华为产品，仍足以使他们把安全问题暂摆一边。 

    据悉，印度201812月依旧准许华为和诺基亚（Nokia）、三星、爱立信（Ericsson）等厂商，一同参与其5G网络实测；而在智能手机方面，印度是次于中国的全球第二大市场。 

     分析人士称，华为5G设备在印度市场具有策略性优势，因为它提供当地行动电信营运商较多的选择，华为定价全球最便宜，有助印度电信商提供想推动的业务。

     到目前为止，美国已经成功促使英、日、澳大利亚等盟国禁用华为5G设备。 而做为美国在南亚重要安全伙伴的印度，很难无视美国压力。 

     早前就有媒体报道，印度政府很有可能限制中资企业参与5G电信设备制造。  

     印度电信部部长曾接受媒体采访，并没有作出正面回应。 

     但华为印度分公司负责人对此回应称，运营商与华为的5G测试正在正常进行中。（多维新闻）

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