美国或扩大施压范围 印度可能放弃华为

在各国抵制中国华为时，印度仍开放华为参与其5G网络建设的实地试验。但有消息指，美国恐对印度施压要求放弃华为。
据美国财经网站CNBC1月30日报道，印度目前仍开放华为参与其5G网络建置的实地试验，不过在美国司法部门正式起诉华为之后，美国有可能施压，要求印度加入抵制华为之列。
报道称，华为虽然在西方国家遭到围剿，但在对价格相对敏感的开发中国家，便宜的华为产品，仍足以使他们把安全问题暂摆一边。
分析人士称，华为5G设备在印度市场具有策略性优势，因为它提供当地行动电信营运商较多的选择，华为定价全球最便宜，有助印度电信商提供想推动的业务。
到目前为止，美国已经成功促使英、日、澳大利亚等盟国禁用华为5G设备。 而做为美国在南亚重要安全伙伴的印度，很难无视美国压力。
早前就有媒体报道，印度政府很有可能限制中资企业参与5G电信设备制造。
印度电信部部长曾接受媒体采访，并没有作出正面回应。
但华为印度分公司负责人对此回应称，运营商与华为的5G测试正在正常进行中。（多维新闻）
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost