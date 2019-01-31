美中启动高级别贸易谈判 多项严重分歧有待解决

美国与中国周三启动关键的新一轮高级别谈判，旨在解决双方间有关中国在知识产权与技术转让操作的严重分歧，结束持续数月的贸易战。





中国国务院副总理刘鹤与美国贸易代表莱特希泽率领的双方内阁级官员齐聚白宫旁边的艾森豪威尔行政办公楼。当下距离美国为针对中国商品进一步加征关税设定的最后期限 3 月 2 日还有大约一个月时间。





但闭门协商的细节仍不得而知，在周四结束谈判前不太可能发布官方声明。美国贸易代表办公室发言人未就讨论情况发表置评。





谈判预定将持续两天。在会谈开始前接受媒体拍照时，莱特希泽、财长努钦和其他美国政府高官在长桌前与中国代表对面而坐，沉默不语，没有回应一名在场记者的提问。





几分钟后，莱特希泽提到特朗普和中国国家主席习近平在去年 G20 峰会上会面的场景，率先打破了沉默。





刘鹤预计将于周四与特朗普会面。





在华府举行的谈判料将气氛紧绷，因为目前为止鲜有迹象显示中方官员愿意满足美国的核心要求，包括为美国的知识产权 ( 智慧财产权 ) 提供全面的保护，以及结束美方所说的强迫美企把技术转让给中国企业的政策。





美方的这些抱怨，加上对中国从网络窃取美国商业机密，以及系统性收购美国科技企业的指控，正是特朗普政府用来对价值 2,500 亿美元中国商品加征关税的理由。





倘若无法达成协议，特朗普已威胁在 3 月 2 日将另外 2,000 亿美元中国商品的税率由 10% 调升至 25% 。他还威胁对剩下的中国输美商品征收新关税。中国也出台了自己的关税措施做为回击，不过部分举措已经中止，而且在会谈期间允许采购一些美国大豆。





中国官员否认他们的政策强迫技术转让。他们强调已经采取的措施，包括降低汽车关税和外商投资法草案，该草案改善了外国公司的准入，并承诺 “ 不得利用行政手段强制转让技术 ” 。





这项新法律的审议工作正在加速推进，全国人大常委会有可能在 3 月予以批准。





据一位美国高级政府官员，在磋商取得的任何进展中，都要包含一项关键内容，即就核实和 “ 强制 ” 中国兑现改革承诺的机制达成共识。这可能会长期维持美国对中国商品加征关税的威胁。





** 放低预期 **





一些关注谈判的商业团体正在放低对取得突破的预期。美中贸易全国委员会高级副会长 Erin Ennis 认为，距离最后期限还有一个月时间，双方都不大可能在未来两天就把底牌亮出来。





“ 我认为不会有任何重大成果， ”Ennis 在谈论周三和周四的谈判日程时说。 “ 希望他们取得一些良好进展，为 90 天期限到期时完成谈判打好基础。 ”





但中方可能必须提出新的行动意向，远远超过之前有关大幅增加采购大豆、能源和制成品等美国商品的提议。





熟悉谈判的人士称，制成品是特朗普政府的重点关注之一，在中国为大幅降低对美贸易顺差而承诺购买的美国商品中所占比重较大。但一位人士说，这一次还是

“

不能保证

”

北京方面会兑现这些承诺。

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路透社

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