王岐山称中国改革的脚步不会停止 中美要坚持对话协商管控分歧

中国国家副主席王岐山周四表示，无论国际风云如何变化，中国将坚定不移走自己的路，中国改革的脚步不会停止，开放的大门只会越开越大。





中国中央人民广播电台援引他在中美建交 40 周年招待会上的讲话并称，中美要坚持协调合作稳定的基调，坚持通过对话协商妥善处理和管控分歧，要适应新的现实，不断寻找和扩大利益交汇点。





“ 无论国际风云如何变化，中国将坚定不移走自己的路，踏踏实实办好自己的事，让中国人民过上更美好的生活。中国改革的脚步不会停止，开放的大门只会越开越大。 ” 他说。





他并称，要秉持开放的胸襟，顺应两国人民加强交流合作的愿望，积极鼓励各界扩大交往，进一步夯实中美关系民意和社会基础。





“ 中国将始终做世界和平的建设者，全球发展的贡献者，国际秩序的维护。 ” 他同时指出，中美双方要尊重彼此主权安全发展利益，坚持通过对话协商妥善处理和管控分歧，要适应新的现实，不断寻找和扩大利益交汇点。





美国官员在北京进行为期三天的贸易磋商期间，要求中方给出关于大量购买美国商品承诺的更多细节，并寻求让中国信守调整产业政策承诺的方法。中国商务部周四称，双方积极落实两国元首重要共识，就共同关注的贸易问题和结构性问题进行了广泛、深入、细致的交流，增进了相互理解，为解决彼此关切问题奠定了基础。（路透社）

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