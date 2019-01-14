忧中俄影响力 美准备在北极圈部署海军

海外媒体称，为了在遥远的北极地区领先于俄罗斯和中国，美国海军正在逐步靠近北极。
美国《华尔街日报》网站1月14日刊登题为《美国准备在北极圈部署海军》的报道称，美国海军部长理查德·斯潘塞说，一艘海军战舰未来几个月将驶往北极水域，执行“自由航行任务”（FONOP）。这将是美国海军首次在北极圈执行此类任务。
报道称，美海军还计划在阿拉斯加州的埃达克进行部署，这里在二战和冷战期间（1942年到1997年）曾是美军基地，美军于1997年撤离。斯潘塞说，新的部署将包括水面舰艇和P-8“波塞冬”巡逻侦察机。
斯潘塞说，新的北极行动仍处于早期阶段，现在正在制定计划。
另据香港《明报》1月14日报道称，美国重新盯上的北极航道是俄罗斯腹地，但同时也是中国近年锐意开发的地区。
报道称，中国去年1月发表《中国的北极政策》白皮书，重申中国在地缘上是“近北极国家”，是北极事务的重要利益攸关方，又倡共建“冰上丝绸之路”，作为“一带一路”倡议的延伸。
报道猜测，中方有兴趣合作开发的是位于俄罗斯北面沿海的“北方航道”，也可能是这次美军战舰执行“自由航行任务”的路线。
舆论认为，美海军宣布该消息并不令人意外，因为此前美国已对中国与俄罗斯在北极圈的活动表示过担忧。
英国广播公司上个月报道称，中国已开始成为“近北极国家”。中国购买和委托了数艘包括核动力破冰船在内的设备，为其货船穿越北极冰层，开辟新航线。这无疑引发了美国的关注。美国在格陵兰北部的图勒拥有一座庞大的军事基地。
英国广播公司还曾报道称，俄罗斯已经把北极航线视为国家战略资产。俄罗斯政府2018年至少批准了370艘大小船只使用北极航道。
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