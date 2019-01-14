忧中俄影响力 美准备在北极圈部署海军

海外媒体称，为了在遥远的北极地区领先于俄罗斯和中国，美国海军正在逐步靠近北极。

美国《华尔街日报》网站 1 月 14 日刊登题为《美国准备在北极圈部署海军》的报道称，美国海军部长理查德 · 斯潘塞说，一艘海军战舰未来几个月将驶往北极水域，执行 “ 自由航行任务 ” （ FONOP ）。这将是美国海军首次在北极圈执行此类任务。

报道称，美海军还计划在阿拉斯加州的埃达克进行部署，这里在二战和冷战期间（ 1942 年到 1997 年）曾是美军基地，美军于 1997 年撤离。斯潘塞说，新的部署将包括水面舰艇和 P-8“ 波塞冬 ” 巡逻侦察机。

斯潘塞说，新的北极行动仍处于早期阶段，现在正在制定计划。

另据香港《明报》 1 月 14 日报道称，美国重新盯上的北极航道是俄罗斯腹地，但同时也是中国近年锐意开发的地区。

报道称，中国去年 1 月发表《中国的北极政策》白皮书，重申中国在地缘上是 “ 近北极国家 ” ，是北极事务的重要利益攸关方，又倡共建 “ 冰上丝绸之路 ” ，作为 “ 一带一路 ” 倡议的延伸。

报道猜测，中方有兴趣合作开发的是位于俄罗斯北面沿海的 “ 北方航道 ” ，也可能是这次美军战舰执行 “ 自由航行任务 ” 的路线。

舆论认为，美海军宣布该消息并不令人意外，因为此前美国已对中国与俄罗斯在北极圈的活动表示过担忧。

英国广播公司上个月报道称，中国已开始成为 “ 近北极国家 ” 。中国购买和委托了数艘包括核动力破冰船在内的设备，为其货船穿越北极冰层，开辟新航线。这无疑引发了美国的关注。美国在格陵兰北部的图勒拥有一座庞大的军事基地。

英国广播公司还曾报道称，俄罗斯已经把北极航线视为国家战略资产。俄罗斯政府

2018

年至少批准了

370

艘大小船只使用北极航道。

Twitter

sgnypost





