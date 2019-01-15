中国法院判处一加拿大男子死刑 中加外交关系进一步恶化

中国一家法院周一以走私毒品罪判处一加拿大男子死刑。加拿大总理特鲁多随即指责中国任意使用死刑。





在中国一名企业高管在加拿大被捕、中国随后拘留了两名加拿大人之后，这一判决以及特鲁多的反应，可能会使北京和渥太华之间业已恶化的关系雪上加霜。





大连市中级人民法院在一份声明中称，对罗伯特 · 劳埃德 · 谢伦伯格（ ROBERT LLOYD SCHELLENBERG ）之前被判处有期徒刑十五年的上诉案进行重审，决定判处死刑。





法院的第二份声明显示，谢伦伯格在法庭上被告知，如不服本判决，有权在接到判决书第二日起十日内向辽宁省高级人民法院提出上诉。





“ 正如在这起案件中一样，中国选择开始任意使用死刑，让我们作为一个政府感到极度担忧，也应该让我们所有的国际朋友和盟友感到极度担忧， ” 加拿大总理特鲁多在渥太华告诉记者。





谢伦伯格姑母 Lauri Nelson-Jones 说，他们全家最担心的事情已经被证实。

“ 难以想像他目前的感受和想法，这是一个可怕、不幸、令人心碎的处境， ” 她告诉加拿大广播公司。





去年 12 月初，应美国的引渡要求，中国电信巨头华为的首席财务长孟晚舟在温哥华被捕，此后中加关系降至冰点。





中国谴责加拿大逮捕孟晚舟，并警告称，除非她被释放，否则后果严重。中国还以危害国家安全为由，拘留了目前正在加拿大驻北京大使馆无薪休假的外交官康明凯，以及加拿大顾问迈克尔 • 斯帕沃尔 (Michael Spavor) 。





中国政府目前尚未将孟晚舟遭逮捕与斯帕沃尔和康明凯被拘留直接联系起来。然而，在北京的西方外交官表示，这些案件是一种针锋相对的报复。美国当局以涉嫌在与伊朗有关的交易中误导跨国银行而通缉孟晚舟。





中国驻加拿大大使卢沙野上周在一篇发表在报纸上的文章中暗示，逮捕斯帕沃尔和康明凯是 “ 中国的自卫 ” ，但他没有提供细节。





周一早些时候，中国政府驳斥了特鲁多关于康明凯享有某种形式的外交豁免权的说法。





中国外交部发言人称，特鲁多应该 “ 认真学习和研究 ” 维也纳外交关系公约，不要 “ 贻笑大方 ” 。





特鲁多说，渥太华将继续就康明凯的身份以及他所说的中国任意使用司法权的问题与北京进行 “ 强硬的接触 ” 。





人权组织谴责了对谢伦伯格的判决。康明凯在北京工作期间担任加拿大驻华大使的 Guy St-Jacques 表示，他对法院如此迅速的行动速度感到关切。





“ 加拿大政府将向北京方面提出抗议，但基于过去的经验，我不确定这是否会奏效， ” 他对加拿大广播公司表示， “ 我们正处于一个非常困难的境地。 ”





大赦国际的 William Nee 指出，与毒品有关的罪行没有达到需要处以死刑的 “ 最严重罪行 ” 的门槛。根据国际法，死刑必须受到限制。





**222 公斤冰毒 **





毒品走私在中国通常会受到严惩。中国政府此前曾处决过犯有毒品相关罪行的外国人。 2009 年，一名英国人被处决，这引发了英国方面的强烈抗议，称中国缺乏任何精神健康评估。





法院称， 2014 年底，谢伦伯格与其他人合谋，试图从中国走私 222 公斤 (489.43 磅 ) 冰毒到澳大利亚。





中国国有电视台在早些时候的报导中说，谢伦伯格在法庭上辩称，他是一名来中国旅游的游客，遭到了犯罪分子的陷害。





法庭说，谢伦伯格在被捕前曾准备逃往泰国，但在途中被捕。





法庭没有提供关于谢伦伯格的进一步信息。媒体报导称他是一名 36 岁的前石油工人。





谢伦伯格的律师张冬硕对路透说，他的当事人可能会对死刑判决提出上诉。





去年 12 月底，辽宁省高级人民法院裁决将谢伦伯格案发回原审法院重新审判，因出庭检察员提出一审法院认定被告人为从犯和犯罪未遂并从轻处罚明显不当。





中国政府认为，在中国被处决的人数是国家机密。国际人权组织估计约为每年

2,000

人。

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路透社

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