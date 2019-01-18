加拿大就中国讯问前加拿大外交官康明凯一事召见中国大使

针对中国在拘押加拿大前外交官康明凯 (Michael Kovrig ）期间讯问其在担任外交官期间的工作，加拿大向中国提出正式抗议。





据《环球邮报》周三晚间报道，加拿大政府 1 月 10 日召见了中国驻加拿大大使卢沙野，要求北京必须遣返康明凯或者要求加拿大放弃康明凯的外交豁免权。但是报道说，加拿大政府不会同意这样的要求。





卢沙野在上周三发表的一篇专栏文章中指责加拿大的行为体现了 “ 西方的自我中心主义与白人至上主义 ” 。





2018 年 12 月 1 日，中国华为公司 CFO 孟晚舟在温哥华被捕， 9 天后，中国拘留了康明凯和加拿大商人斯帕弗 (Michael Spavor) ，称他们 “ 涉嫌从事危害中国国家安全的活动 ” 。





中国当局在拘押康明凯期间讯问他在担任外交官期间的工作，这加剧了加拿大方面的担忧。康明凯自 2014 年起担任加拿大驻北京大使馆的一秘和副领事。 2016 年他从加拿大政府请假，目前是总部位于香港的国际危机集团 (International Crisis Group) 的分析师。他最近一次进入中国是持普通护照和商务签证。





加拿大总理特鲁多说，中国 “ 武断和不公地拘押了两名加拿大公民 ” ，并且 “ 不尊重外交豁免原则 ” 。





中国方面表示，康明凯不是现任外交官，不享有外交豁免权，而抓捕康明凯是中国的 “ 自卫行动 ” 。





此外，据加媒报道，加拿大公民王天安周三在从韩国首尔返回加拿大的路上，在北京国际机场转机时被 6 名登上飞机的中国警察拘留近 2 小时。上周，王天安希望前往中国探视其父亲、被监禁的异见人士王炳章在中国杭州被禁止入境，尽管她持有有效签证。





周一，中国大连市中级人民法院在重审中当庭以走私毒品罪判处加拿大人罗伯特 · 谢伦伯格 (Robert Schellenberg) 死刑。





谢伦伯格案宣判后，加拿大政府发布加拿大公民赴中国旅行警告，警告其公民在中国 “ 保持高度谨慎 ” ，因为 “ 地方司法机关存在任意执法的风险 ” 。





数小时后，中国外交部发布中国公民赴加拿大旅行警告。称

“

近期加拿大发生中国公民被加拿大执法部门以第三国要求为由任意拘押事件

”

。（美国之音）

Twitter

sgnypost





