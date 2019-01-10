苹果公司面临中国消费者的“非正式抵制”

有分析人士称，苹果公司正面临中国消费者的“非正式抵制”(“informal boycott”)，苹果手机的销量因此受到影响。
美银美林(Bank of America Merrill Lynch)最近发布的一份研究报告中写道：“中国消费者对苹果手机的购买兴趣在减弱，对小米和三星手机的关注度反而越来越高。”报告还警告说，中国消费需求转向，不再一味追求美国产品。而苹果手机在中国的销量也正是受此影响。
国际数据公司(IDC)的资料显示，中国公司华为已超越苹果，跃居智能手机销量的第二位。OPPO等其它中国手机制造商也在迎头追赶。
上星期，苹果公司发布了自2002年以来首次下调季度营收预期的消息，很大程度是由于苹果手机在华销量受挫。这一消息震惊了华尔街和投资者。
尽管特朗普政府认为可能是苹果公司自身的问题导致了这一问题，但苹果公司首席执行官蒂姆·库克(Tim Cook)在则将其归责于美中贸易紧张关系。
美中贸易争端已对美国股市造成了影响，除此之外，人民币的贬值令美国产品的竞争性下降，中国对美国产品的“非正式抵制”更是进一步增加了美中贸易逆差。
美银美林的经济学家预测，到今年春季贸易战的影响可能转向，可能会对美国经济产生更大的影响，因为美国消费者将更直接地感受到进一步的关税影响。中国的经济放缓速度虽然快于美国但有望在春季回暖。专家们还表示“贸易战中双方皆是输家。”（美国之音）
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost