北京表态：新一轮中美贸易磋商为解决问题奠定了基础

中国政府就刚刚结束的新一轮美中贸易谈判做出了积极表态，但没有提到双方是否达成了任何具体协议。
中国商务部星期四（2019年1月10日）发表一份声明，称双方积极落实两国元首重要共识，在1月7日至9日的副部级磋商中就共同关注的贸易问题和结构性问题进行了“广泛、深入、细致的交流”，为解决彼此关切问题奠定了基础，并同意继续保持“密切联系”。
稍早前，美国贸易代表办公室也发表声明，称作为两国领导人在阿根廷首都达成共识的一部分，这次磋商旨在“实现中国在强制技术转让、知识产权保护、非关税壁垒、网络攻击和出于商业目的的网络窃取商业机密、服务业、农业这些问题上必要的结构性转变。”声明还说，此次会谈“重点讨论了中国对于从美国购买大量农产品、能源、制成品以及其他产品和服务的承诺。”
美方的声明也没有提到双方在最新一轮的贸易谈判中是否达成了具体协议，称美国代表团回国后将汇报会谈情况，以获得关于下一步行动的指导。
据悉，这次磋商在购买美国农产品、能源以及放宽中国市场准入等方面取得进展。
持续了9个月的美中贸易战对两国经济以及投资者对未来的经济发展前景造成了一些负面影响。
美国媒体引用白宫消息人士的话说，特朗普现在比之前更加愿意与中国达成协议，希望以此振兴去年遭遇大幅度下滑的美国证券市场。
官方的中国日报星期三也发表社论，称中国热切希望终止与美国的贸易争端。但是社论又说，中方已经明确表示不会因为要解决贸易摩擦作出不合理的让步，双方都作出妥协才能达成任何协议。
熟悉这次美中贸易谈判的人士说，在中国实施结构改革以停止美方所称的盗用知识产权和强迫技术转让问题上，双方的立场还相距甚远。（中央社）
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