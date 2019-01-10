加拿大要求释放被捕公民 中国大使批”白人优越主义“

加拿大与盟邦近来持续向中国施压，要求中方释放此前以涉嫌从事间谍活动为由拘捕的两名加国公民，对此，中国驻加国大使卢沙野今投书媒体回击，痛批这些西方国家有着“白人优越思想"。
综合外媒报导，去年12月加拿大逮捕华为CFO孟晚舟后，中国陆续拘捕多名境内加国公民作为报复，其中加国前外交官康明凯（Michael Kovrig）及商人史佩弗（Michael Spavor）等2人遭控涉嫌从事"危害中国国家安全"的间谍活动，目前正接受调查。对此，加拿大及众多西方国家齐声谴责，呼吁中国放人。
中国驻加国大使卢沙野投书加拿大《国会山庄时报》（The Hill Times）称，中国当局对两名涉嫌从事间谍活动的加拿大公民采取拘捕、调查等措施，一切依法行政，此乃中国的司法主权，其他国家无权置喙。
卢沙野进一步指出，加国及部分西方国家近期频频表态谴责中方，但这些言论在在加拿大逮捕孟晚舟时却未出现，他强调，加国关心自己的公民可以理解，但这些基于"西方中心论"及"白人种族优越感"的偏颇发言却实在令人感到遗憾。(自由时报）
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