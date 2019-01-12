加拿大:接受联合国要求 为沙特逃亡少女提供庇护

当地时间 11 日，加拿大总理特鲁多宣布，加拿大接受联合国官员的要求，为 18 岁沙特逃亡少女提供庇护。

“ 救救我，他们会杀了我的！ ” 因 “ 忤逆 ” 家长、背弃信仰，年仅 18 岁的沙特女孩拉哈芙 · 穆罕默德 · 阿尔库侬 5 日在社交媒体上发布一连串近乎绝望的求救信息，一夜之间增加了数万名关注者，也引发了多国舆论的高度关注。





据外媒了解，这名女孩因不堪忍受家中虐待，精心策划了一场 “ 逃亡 ” 。 2 日，她趁一家人在科威特度假、独自逃到机场，登上一架前往泰国的航班，并试图在当地朋友的帮助下转机澳大利亚申请避难。但当其在泰国着陆后，阿尔库侬称自己的护照被没收，并被困在泰国的一家酒店里。

加拿大 11 日宣布保护拉哈芙后，美国有线电视新闻网（ CNN ）援引泰国移民局局长消息称，女孩已搭乘大韩航空客机离开曼谷飞往多伦多，中途将在首尔转机。

CNN 表示，沙特女孩的命运依然存在不确定性，因为泰方最初称澳大利亚和加拿大都为拉哈芙提供庇护，后来又撤回该声明。除此之外，拉哈芙此前发布求救信息的推特也已停用。

美国广播公司（ ABC ）记者在推特上说，拉哈芙 “ 安全无恙 ” 但 “ 收到了很多死亡威胁 “ 。

据此前报道，拉哈芙亲口表示： “ 我的哥哥告诉我，他就在沙特等着我。我的父亲非常生气，扬言要杀了我。他们言出必行，我了解他们。 ”

拉哈芙的处境几乎引发全球舆论的密切关注。在社交媒体领域，一个名为

“

拯救拉哈芙

”

的话题标签受到全球数万网友的密切关注。据联合国难民署的一名工作人员称，办公室的电话已被

“

打爆

”

。

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