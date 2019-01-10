马英九再提九二共识陆委会：马习会怎不各表

前总统马英九昨晚称“九二共识”是国家政策，民进党政府不接受才导致两岸关系不佳。陆委会回应，“马习会”就未公开提“一中各表”，如此反覆、表里不一，怎代表国家政策。
自由时报报导，马英九昨晚出席生物科技论坛暨成立大会活动，于受访时表示，“（九二共识）本来就是原来我们国家的政策，蔡总统上任后不承认九二共识，造成我们跟大陆的关系一再恶化”。
大陆委员会昨天深夜对此发出书面声明反问，2015年“马习会”中，马前总统在公开场合附和北京讲出“一中”，却没有提到“各表”，也没有说出“一中”就是中华民国，“如此反覆、表里不一，如何能代表是国家政策主张呢？”
陆委会并表示，马英九的说法是“不实批评”。
陆委会重申，台湾民众对所谓“九二共识”看法分歧，当前中共领导人一再企图将台湾矮化为一个特别行政区，在国际不断打压，更以武力威胁恐吓，迫台湾成为“中华人民共和国”的一部分。“我们不会接受这样的国共共识，台湾人民也不会认同此一伤害国家主权、台湾民主及人民权益的主张”。
中共总书记习近平2日发表“纪念告台湾同胞书40周年”谈话强调，“坚持海峡两岸同属一个中国，共同努力谋求国家统一的『九二共识』”，并将在此基础上，研拟『一国两制』台湾方案“。
马英九3日表示，”九二共识“是1992年透过海基会、海协会达成的共识，海峡两岸坚持一中原则，但对于所认知的含义有所不同，可以用口头声明的方式各自表达，后来被媒体解读为”一中各表“。（中央社）
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