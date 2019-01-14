一带一路再受挫 巴基斯坦搁置大型电厂计划

“一带一路”再受挫，巴基斯坦新政府决定搁置前总理夏立夫执政时定案大型火力电厂计划，这座电厂计划列在中国“一带一路”计划的中巴经济走廊清单。





巴基斯坦“黎明报”（ Dawn ）今天报导，巴国一位没有具名的官员引述 2018 年 12 月 20 日的会议纪录说，中巴代表团上月举行第 8 次中巴经济走廊联合协调委员会。





这名官员透露，巴国计划与发展部长麦克东（ Makhdoom Khusro Bakhtiar ）率领的巴国代表团在会中，向中国建议，由于巴国已安排好未来几年发电容量，因此将拉兴雅汗（ Rahim Yar Khan ）进口燃料电厂兴建计划从中巴经济走廊优先清单中删除。





拉兴雅汗电厂兴建计划是在巴国前总理夏立夫（ Nawaz Sharif ）执政时期，由他的弟弟、当时任巴国旁遮普省省长的夏巴兹．夏立夫（ Shahbaz Sharif ）所领导的省政府所属省营企业提出，希望在拉兴雅汗兴建一个以进口煤炭为燃料的火力发电厂，原订由中国华能集团建造。





2016 年 6 月巴国政府已禁止增加进口燃料，并从中巴经济走廊计划清单中删除烧煤为主的拉兴雅汗电厂和穆扎法尔格尔（ Muzaffargarh ）电厂。





一名巴国中央联邦政府官员表示，巴国旁遮普省政府后来推动拉兴雅汗电厂兴建案复活，且在谈判中再把拉兴雅汗电厂纳入中巴经济走廊优先清单中。





这名官员说，兴建拉兴雅汗电厂将对巴国电力业已恶化的财务状况造成负担。





巴国政府在取消燃煤火力发电厂兴建计划的同时，把迪阿莫巴沙大坝（ Diamer-Bhasha Dam ）计划纳入中巴经济走廊计划清单。





但巴国政府已于 2017 年底以中方融资条件过于严格，取消中巴经济走廊计划中的迪阿莫巴沙大坝工程。





巴国现在又要求取消拉兴雅汗电厂计划，让中国视为“一带一路”倡议下旗舰计划的中巴经济走廊再度受挫。





此外，不具名官员又说，巴国政府在本月稍早全面审核公共领域发展计划（

PSDP

）时，也取消

400

个被认为是前政府有“政治动机”的天然气等基础建设项目。（中央社）

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