美情报官员称伊朗现未研发核武 特朗普批“天真”

据外媒报道，为维护自己退出伊核协议的决定，美国总统特朗普 30 日对美国情报部高层展开抨击，称他们对伊朗核武器进展的评估是 “ 错误的 ” 。

据报道，特朗普当天早上在社交网站发文称： “ 当谈到伊朗的危险时，情报人员似乎尤其被动和天真。他们错了！我当上总统时，伊朗正在整个中东制造麻烦，还有很多。 ”





在第二条发文中，他不仅称伊朗最近在 “ 测试火箭 ” ，还嘲讽情报部门领导人 “ 应该回去念书 ” 。





29 日，美国国家情报局局长科茨以及中情局局长哈斯佩尔在参院情报委员作证时，表示基于情报评估，没有发现伊朗正在发展其核武能力。评估结果显示， “ 伊朗目前没有进行我们认为生产核装置所必需的关键核武器开发活动。 ”

情报官员还警告称，如果德黑兰 “ 未能从联合全面行动计划中获得其预期的实际贸易和投资利益，伊朗官员威胁要开始继续其核能力。 ”

自上任后，特朗普不断抨击伊核协议，称该协议是 “ 有史以来最糟糕的交易 ” ， “ 有本质的缺陷 ” ，并称如果不退出协议，伊朗 “ 将处于获取世界上最危险武器的关口。 ”2018 年 5 月，他宣布退出了这项奥巴马时代签署的协议。

此外，美国情报官员们的证词还在其他几个问题上与特朗普的说法相矛盾。如他们表示，极端组织 “ 伊斯兰国 ” （ IS ）仍然是对美国的威胁，而特朗普一再表示该组织已被击败。

由于情报官员的证词与特朗普的评论形成鲜明对比，被媒体广泛报道，引发了特朗普的不满。

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