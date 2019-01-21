香港第九年居全球房价最难负担城市之首 温哥华紧随其后

国际公共政策顾问机构 --Demographia 周一公布的 2018 年国际房价负担能力报告显示，香港连续第九年登上房价最难负担城市首位，房价对家庭入息中位数比率进一步恶化，由 2017 年的 19.4 倍升至 20.9 倍，续创调查历来最高水平。





据 Demographia 最新的调查，香港的指数属严重负担不起（ severely unaffordable ），加拿大温哥华及澳洲悉尼 2018 年的排行互换位置，分别排第二及第三位，房价对家庭入息中位数比率分别为 12.6 倍及 11.7 倍， 2017 年分别为 12.6 倍及 12.9 倍。





调查报告指出，部分最负担不起的市场的房价于过去一年已经缓和。某些市场的房价更是已稳定并出现下跌。然而，房价的跌幅并不足以实际改善住房的可负担性。

该衡量住宅楼价负担能力的比率，是以一个城市的房价中位数除以家庭全年入息中位数计算，数值愈大负担能力愈差。以香港 20.9 倍的中位数计算，意味着一个家庭须不吃不喝 20.9 年才能买得起一间住房。





报告指出，是次调查覆盖的期间香港的房价已经回落，部分房地产专家预期并预期香港住宅楼价 2019 年将下跌 15-25% 。虽然这将会是明显的回落，但香港的住房仍将继续严重负担不起。





香港住宅楼价经过连续 28 个月的楼市历来最长升浪后，去年 8 月起见顶回落，连跌四个月下跌累积跌幅 7.2% 。但截至去 11 月底止，全年楼价较 2017 年底仍升 3.8% 。特首林郑月娥此前表示，现时没有迫切计划，亦会 “ 极度审慎 ” 才会改变针对私人房屋的现有措施。





“Demographia International Housing Affordability Survey” 的此项调查覆盖八个国家（澳洲、加拿大、中国、爱尔兰、新西兰、新加坡、英国及美国）共 309 个大都会城市的楼价，而香港是该项调查唯一的中国城市。去年的调查包括日本在内，但今年则没有。





在调查覆盖的 309 个城市中，整体而言美国的房价为最可负担，全国的房价对家庭入息中位数为 3.5 倍。爱尔兰及加拿大分别为为 3.7 倍及 4 倍，属稍为负担不起（ moderately unaffordable ）。





另一个衡量住房负担能力的为供楼负担比率（ affordability ratio ，即按揭供款相对住户入息中位数），香港现时为 74% ，而这数值是以七成按揭计算，若提高按揭成数，让市民借更多的首期买楼，供楼负担比率会更高。





这比率远高于

1998-2017

年的过去

20

年间

44%

的平均值，香港政府表示，假如利率上升

3

个百分点至较正常的水平，该比率将飙升至

97%

。（路透社）

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