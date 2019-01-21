国际刑警组织前主席孟宏伟之妻在法国寻求庇护

在国际刑警组织 (Interpol) 前主席孟宏伟因贪污指控在中国被拘捕近四个月后，据他的妻子周六表示，她已在法国申请了庇护。





自孟宏伟被捕后，他的妻子格蕾丝 · 孟 (Grace Meng) 一直待在该组织总部所在地法国。

“ 我已经正式在法国提交了庇护申请， ” 格蕾丝 · 孟周六在短信中说。





格蕾丝 · 孟拒绝说明她的中文名，也不允许新闻媒体拍摄露脸的照片或视频。她在周五的采访中说，她在寻求法国对自己和她的两个双胞胎儿子的保护。





“ 我不能回到中国；那里会发生这样奇怪的事情，基本人权也不受尊重， ” 她告诉《解放报》 (Libération) 称。 “ 即便在这里，我也担心被绑架，我还担心我孩子的安全。 ”





中国当局尚未详述针对曾任中国公安部副部长的孟宏伟的控罪，目前尚不清楚他被拘押的地点。





去年秋季孟宏伟的突然被捕，加上他已从国际刑警组织辞职且立即生效的消息，给中国力争在国际机构中担任更多领导角色，从而在国际事务中发挥更显著作用的努力罩上了一层阴云。





在丈夫被捕后不久，孟妻便被置于法国警方的保护之下。





在周五发表的采访中，孟妻表示自被捕一事后，她还没有和丈夫或中国的任何朋友或亲戚取得联系，她的中国手机和邮箱已被屏蔽。她说有陌生人跟踪过她，曾试图让她与他们同行，她还接到过恐吓电话。





《解放报》和法国广播电台均报道称，孟妻理应于周五前往法国避难机构在巴黎的总部，以提交正式申请。记者周六未能立即联系到该机构置评，尚不清楚孟妻是否有充分的理由申请庇护。





11 月，国际刑警组织选举一位韩国资深警官作为孟宏伟的主席继任者，在被捕之时，孟宏伟的四年任期只过去了两年。





国际刑警组织的职能类似于逮捕令、案情线索和资料的交换中心，其本身并不具有直接的警务权力。它的主席职位在很大程度上是礼仪性的，涉及主持会议、代表机构出席官方活动；负责该刑警组织日常工作的是秘书长。





现任秘书长尤尔根 · 斯多克 (Jürgen Stock) 已反复表示，国际刑警组织对国家内部事务不具有发言权，没有权力阻止孟宏伟的被捕。





孟妻已否认她的丈夫犯有贪污罪。





“

我们在国外没有任何秘密账户，没有隐藏的资金，

”

她告诉《解放报》称。

“

我认为我丈夫是因为政治原因被捕的。

”（纽约时报中文网）

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