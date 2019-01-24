孟加拉总理喊话印度：你是大国 别担心"一带一路"

2018 年 12 月 31 日，孟加拉国第十一届国民议会选举落下帷幕，孟加拉国父之女，总理谢赫 · 哈西娜领导的人民联盟党大胜，赢得自己第四任期。

为寻摆脱贫困的道路，哈西娜始终对华友好，以经济高速发展成果获得了孟加拉人民的支持。

据孟加拉最大英文报纸《每日星报》 1 月 23 日报道，哈西娜日接受美国有线电视新闻网（ CNN ）旗下 “News-18” 台采访时邀请印度加入 “ 一带一路 ” 倡议。

哈西娜称， “ 印度是个大国，作为经济体体量巨大，不应该担心 ‘ 一带一路 ’ 倡议 ” 。





哈西娜领导的孟加拉国执政党人民联盟，近期刚在孟加拉国民议会选举中获得压倒性胜利。

这位 71 岁的孟加拉国女总理认为，印度应该加入 “ 一带一路 ” 倡议（ OBOR ），因为所有参与国都能从中获取经济受益。

在采访中哈西娜表示，中国、印度、孟加拉、缅甸四方早已签署协议，打造孟中缅印经济走廊（ BCIM Forum ）。

哈西娜称， “ 世界已经成为地球村，经济发展需要连通性，这非常重要 ” ，她认为，四国签署协议后，印度没有理由再担心， “ 我认为贸易会增加，所有参与国都能从中受益。 ”

她还表示，哪怕印度对合作仍有担忧，各国完全可以通过双边和多边讨论来解决问题。

“News-18” 还询问了罗兴亚难民问题，哈西娜表示这是孟加拉国政府长期困扰的领域，目前已经有 100 多万难民生活在孟加拉国。

哈西娜呼吁印度政府采取措施解决罗兴亚问题，比如向关系良好的缅甸政府施加压力，以便罗兴亚人能够重返家园。

另外，哈西娜还回应了针对 12 月 30 日孟加拉选举暴力的批评，她认为孟加拉国有新闻自由，每个公民都有评论和批评的权利。

哈西娜表示，孟加拉政府保证了粮食安全、教育和医疗保障，孟加拉人民正在享受政府带来的福利。

“ 我们确保了人民的人权，孟加拉政府也始终重视人民的人权。作为政治家，我知道有人会批评我，但你做得越多，就会遭受越多的批评。 ” 她补充道。





2018 年是改革开放 40 周年，也是 “ 一带一路倡议 ” 提出 5 周年。中国银行行长刘连舸介绍称，经过五年的发展，共建 “ 一带一路 ” 已经成为我国同世界共享机遇、共谋发展的阳光大道，一大批重点合作项目落地生根，催生了大量的金融需求，成为近年来我国银行业国际化发展的重要方向。

截至 2017 年底，中资银行共参与 “ 一带一路 ” 建设相关项目近 2700 个，累计授信近 4000 亿美元，发放贷款超过 2000 亿美元。

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