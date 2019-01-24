    • 2019年1月24日

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    微软必应搜索在中国遭屏蔽

    星期四, 一月 24, 2019 , ,

    周三，中国大陆用户在社交媒体上写道，他们无法访问必应的中国站点cn.bing.com。在中国境外，这一站点仍可以访问。

    据两位知情消息人士透露，在中国政府的命令下，微软(Microsoft)的必应(Bing)搜索引擎已在中国被屏蔽。

    2010年谷歌(Google)的搜索引擎退出中国市场后，必应成为中国境内仅剩的一家知名外国搜索引擎，此次屏蔽将它也移出了中国市场。

    此举也使得微软成为自2017Facebook旗下WhatsApp即时通讯应用遭屏蔽以来，最新的一家在中国遭屏蔽的美国大型科技公司。

    中国使用一种被称为防火长城”(Great Firewall)的审查控制系统，屏蔽了各种各样的网站，以对中国公民获取信息的渠道作出限制。

    周三，中国大陆用户在社交媒体上写道，他们无法访问必应的中国站点cn.bing.com。在中国境外，这一站点仍然可以访问。微软表示，它正在调查这一情况。

    两位了解中国政府命令的消息人士证实，必应已遭屏蔽。其中一位消息人士解释称，中国主要国有电信公司之一的中国联通(China Unicom)证实，政府已下令屏蔽必应。

    访问cn.bing.com会返回连接错误的页面。该错误是因中国的域名服务器（即把网站域名与其数字地址配对的地址簿）无法正确获取必应中国平台的IP地址导致的。中国政府经常使用这种损坏域名服务器的方式来屏蔽网络平台。

    根据网站访问跟踪机构StatCounter的数据，截至201812月，必应在中国占有2%的市场份额，远远落后于中国行业领军企业百度(baidu) ，后者占有70%的市场份额。（FT中文网）

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