美国：拒从委内瑞拉撤离外交官 必要时将采取行动

当地时间 23 日，委内瑞拉总统马杜罗在委总统府附近举行的群众集会上表示，由于美国不断策动委国内政变，政府决定彻底中断与美国的外交和政治关系，并要求美国驻委内瑞拉使馆所有外交人员在 72 小时内撤离。当天晚些时候，美国国务卿蓬佩奥做出回应，表示美国拒绝从委撤离外交官。





据今日俄罗斯网报道，蓬佩奥在 23 日晚间发布的一份声明中表示，美国拒绝从委内瑞拉首都加拉加斯撤离外交官，认为委政府与美国断绝外交关系是不合法的。他在声明中提到： “ 我们呼吁委内瑞拉的军队和安全部队继续保护所有委公民的安全，以及美国和其他外国公民的福祉。 ”

另外，蓬佩奥说： “ 如果美方外交人员的安全受到威胁，美国将对与之有关的任何人采取适当行动。 ” 他还补充道，由于美国并不承认马杜罗政府，因此马杜罗下令美国外交人员撤离也是不合法的，美方将同 “ 瓜伊多政府 ” 建立外交关系。





23 日早些时候，委内瑞拉反对派领袖、委内瑞拉议会主席瓜伊多在反对党支持者集会上自行宣布就任委内瑞拉 “ 临时总统 ” 。特朗普随即发表声明，承认瓜伊多为委 “ 临时总统 ” ，并称美国将继续通过经济和外交手段向委内瑞拉施压。之后，委内瑞拉总统马杜罗公开表示，由于美国不断策动委国内政变，委内瑞拉政府决定彻底中断与美国的外交和政治关系。

报道称，特朗普政府表态后，美国的盟友包括加拿大、欧盟和多数南美洲国家在内，也相继宣布支持瓜伊多。俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃（

Maria Zakharova

）则抨击道，承认委内瑞拉的反对派

“

临时总统

”

，是西方不尊重国际法和国家主权的重要例证。

Twitter

sgnypost





