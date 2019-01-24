委内瑞拉驻俄大使:从未见过美国如此公开支持政变

委内瑞拉驻俄罗斯大使卡洛斯 · 拉斐尔 · 法利亚 · 托尔托萨（ Carlos Raphael Faria Tortosa ）就该国局势表示，美国从来没有像今天这样公开支持政变。





俄罗斯卫星通讯社 1 月 24 日报道，委内瑞拉驻俄罗斯大使称， “ 委内瑞拉宪法中没有一款条文允许某人宣布成为总统。马杜罗去年 5 月 20 日赢得了总统大选。大选中，至少有 2 名反对派代表与马杜罗选情相近，但他们没有获得多数票。民主制度规定，选举中获得多数支持的候选人成为总统。 ”

委内瑞拉驻俄大使强调称， “ 我们从未见过美国如此公开支持政变，就如我们现在所看到的 ” ， “ 美国的仆从国、傀儡以及 ‘ 利马集团 ’ 在瓜伊多告诉他们自己将得到华盛顿的支持之后步调一致立即承认他为总统，这点并不让人感到吃惊。 ”

反对派控制的委内瑞拉全国代表大会主席瓜伊多 1 月 23 日宣布就任过渡政府临时总统。美国宣布承认瓜伊多为该国临时总统，并要求其不承认的委总统马杜罗不要对反对派采取暴力行动。

作为回应，委内瑞拉总统马杜罗表示，与美国断绝政治与外交关系，美驻委外交人员应在

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小时内离开该国。马杜罗表示自己就任总统，这符合宪法。他称，委内瑞拉全国代表大会主席是美国的傀儡。

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