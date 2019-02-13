农历年假期中国旅客访港人次逾140万 创10年新高

刚过去的农历新年假期，是连接中国的广深港高铁香港段及港珠澳大桥去年相继开通后，首个中国农历新年黄金周假期，据香港政府最新统计显示，这 7 日的中国旅客访港人次超过 140 万，比去年同期增加超过 32% ，创 10 年新高。有立法会议员表示，中港大型跨境基建只带来大量不过夜留宿的 “ 低消费 ” 中国旅客，反而逼爆香港小区，影响生活水平及空间，建议开征陆路过境税等措施，限制中国旅客增幅。





据香港入境处星期一 (2 月 11 日 ) 公布的最新统计显示，由 2 月 4 日 ( 农历年三十 ) 至 2 月 10 日 ( 猪年年初六 ) ，共有超过 140 万人次的中国旅客到香港，比去年同期的接近 106 万 5 千人次，大幅增加 32.5% 。





农历猪年假期中国访港旅客创 10 年新高





而这 7 日中国农历新年黄金周假期的访港中国旅客人次，是香港 744 万总人口的 18.8% 。其中上星期五 (2 月 8 日年初四 ) 最多中国旅客访港，单日就有接近 25 万人次的中国旅客涌入。





这次是连接中国的广深港高铁香港段及港珠澳大桥去年相继开通后，首个中国农历新年黄金周假期。香港入境处发言人表示，比较过去 10 年农历正月初一至初三的旅客出入境情况，今年猪年年初一至年初三 (2 月 5 日至 7 日 ) ，无论出入境旅客总人次、中国旅客出入境总人次，以及中国旅客入境人次都创近 10 年新高。





去年中国旅客增 零售货值却无增长





据香港旅游发展局 1 月底公布的最新统计显示， 2018 年全年访港旅客达到 6,514 万人次，创历史新高，较 2017 年增加 11.4% ；其中中国旅客首次突破 5 千万人次，占整体访港旅客接近 80% 。当中不过夜留宿的旅客增加超过 20% ，过夜客只是增加 7.4% 。





值得注意的是，去年访港旅客数字创新高，但是主要依靠旅客带动增长的零售业，去年全年销货值近乎零增长。香港零售管理协会主席谢邱安仪表示，去年访港旅客人次上升，但主要以即日来回的中国旅客为主，这类旅客以购买日用品或低价产品居多，中高价货品的销售未有受惠。





议员指跨境基建引大量低消费中国客





民主派的新同盟立法会议员范国威接受美国之音访问表示，高铁香港段及港珠澳大桥去年 9 月底及 10 月底通车后，去年全年以致近日农历新年中国黄金周长假期间，访港的不过夜中国旅客大幅增长，反映这些中港大型跨境基建确实是 “ 大白象工程 ” ，只是带来大量不过夜的 “ 低消费 ” 中国旅客。





香港《明报》上星期五年初四的社论分析，高铁香港段和港珠澳大桥通车后首个农历新年长假，中国访港旅客人次急增，不少港人亦取道大桥、高铁，前往澳门和中国过节，反映一小时生活圈形成，正逐渐改变粤港澳三地居民生活模式和出行习惯。近年中国旅客访港，早已不只是购买奢侈品，大桥和高铁开通，更加速了旅游模式转变，不少中国旅客来香港，为的是消闲而非 “ 血拼 ” ，旅游业界和港府需要跳出旧框框旧思维，趋利避害应对新形势。

中国旅客模式转变港大中大成热点





随着中国访港旅客旅游模式转变，香港大学、香港中文大学等国际知名学府，最近成为中国旅客的旅游热点。农历新年前已经有中文大学学生在社交网站贴文反映，投诉午饭时要与旅行团 “ 争位 ” ，中大校园内免费接载师生和教职员的校巴，亦被中国旅行团 “ 覇占 ” ，不少赶上课的学生投诉坐不到校巴。





港大生指中国客对学生造成困扰





记者在农历新年假期前的 2 月 1 日到中国旅客热点之一、香港大学校园采访，发现不少扶老携幼、或者年青人结伴同行的中国自由行旅客，在港大校园内拖着行李闲逛，百周年纪念花园的大型香港大学校徽，以及纪念六四屠杀的国殇之柱雕塑，都是中国旅客的旅游热点。





香港大学社工系学生吴同学接受美国之音访问表示，早于 1 月底回校上课已经发现很多中国旅客到校园参观，而且发现有大批来自中国的幼儿园和初中学生，她不明白为何中国的幼儿园学生，要参观港大校园，对港大学生造成滋扰。





学生会指物业处无处理中客滋扰





香港大学学生会会长黄程锋 2 月 2 日接受美国之音访问表示，港大校园受中国旅客滋扰的情况没有中文大学严重，但是一星期都可能会见到一两次有 2 、 30 名年约 6 至 10 岁，来自中国的小朋友参观港大，对港大学生的校园生活造成不便。





黄程锋说： “ 例如在饭堂买不到饭，因为小朋友不懂用广东话或者英文去点东西吃，变成阻塞队伍，甚至有一些 ( 中国 ) 旅客试过进入课室里面拍照，我听过几个情况就是在陆佑堂上课的时候进去拍照。 ”





黄程锋表示，学生会已经去信向港大物业处，查询大学面对太多中国旅客参观校园，如何处理学生遭受滋扰的情况。他说，学生会暂时未得到很确切的答复，当局只是说会去了解此事。





记者 2 月 6 日农历年初二假期再到港大校园采访，发现不少中国旅客在国殇之柱雕塑拍照，不过，他们对记者采访都非常避忌，不愿意接受访问。





来自上海大学生指应向港大学习





19 岁来自上海的李小姐接受美国之音访问表示，因为之前考不上香港大学，特别趁农历年假前来参观。李小姐表示，考不上港大主要是学习能力不够，因为港大的入学试用很多英文，也比较国际化。





现在在上海一间大学就读医科的李小姐表示，第一次亲身来到港大校园参观之后，觉得校园内的指示牌、通告等都有中英文双语标示，也有很多外国留学生，比中国大陆的大学在国际化等方面都优胜很多。





中国不过夜客指香港过年都是外地人





在深圳搭地铁经罗湖口岸到香港旅游的宋先生接受美国之音访问表示，只是申请了一天的通行证到香港旅游，年初二早上 10 点左右到香港，到旺角、尖沙咀、中环等地方逛逛，听说港大是知名学府也到来参观，当天晚上就回到深圳。宋先生表示，香港过年的气氛不算热闹。

宋先生说： “ 过年的气氛吗﹖现在没甚么多大的感觉，感觉就都是外地人，来旅

游的人比较多，但是今天唯一不好就感觉很多店面都关了，大家都休息，很多人在吃的方面很难解决。 ”





议员建议开征陆路过境税等措施





新同盟立法会议员范国威对美国之音表示，中国旅客访港人次去年首次突破

5

千万，占整体访港旅客接近

8

成，显示香港旅游业过度依赖中国单一市场，发展并不健康，也排挤其他地区旅客访港的意欲。而最重要的是，中国旅客太多，已经超出香港的承载量，他认为无论是开征陆路出入境税，

“

一周一行

”

改为

“

一年八行

”

，或者

“

半年一行

”

等方案，全部都应该提上立法会的议事日程。（美国之音）

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