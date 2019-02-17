彭斯强烈抨击欧盟对伊朗和委内瑞拉问题的立场

慕尼黑 — 美国副总统彭斯星期六在德国慕尼黑国际安全会议上发言时，强烈批评了欧洲盟国就伊朗和委内瑞拉问题采取的立场。
彭斯对会议代表们说，“我们的欧洲伙伴国家现在需要停止破坏美国对这个杀人的革命政权进行的制裁。我们的欧洲伙伴国家现在需要撤出伊朗核协定。”
彭斯还呼吁盟国承认反对派领袖瓜伊多是委内瑞拉的合法总统。已经有二十多个欧洲国家承认瓜伊多是委内瑞拉的合法总统，但欧盟还没有完全承认瓜伊多的总统地位。有争议的马杜罗总统被普遍指责通过欺骗手段赢得了去年的选举，让国家陷入了贫困和恶性通胀。
彭斯说，“（欧洲）这个旧世界可以再次强力支持新世界的自由。我们今天呼吁欧盟为自由挺身而出，承认瓜伊多为委内瑞拉唯一的合法总统。”
彭斯多次表示，中国是美国与盟友的威胁。
他说：“美国一直十分明确地向我们的安全伙伴国家表明华为和其他中国电信公司所构成的威胁。中国的法律要求这些公司向北京众多的安全机构提供进入他们网络或者设备的任何数据。”
彭斯再次代表美国政府呼吁欧洲的北约盟友尽更多的努力实现军事开支的目标，并告诫这些盟友不要发展与俄罗斯的经济关系，比如目前俄罗斯与德国之间正在铺设的天然气管道。
彭斯说：“如果我们的盟友们对东方产生了依赖，我们就无法确保西方的防卫。”
俄罗斯外长拉夫罗夫星期六晚些时候讲话说，欧洲正是因为对俄罗斯采取的立场才失去了时机。
拉夫罗夫说：“欧洲人允许自己卷入一场与俄罗斯无意义的对峙，为执行由海外推动的制裁而蒙受了数十亿美元的损失。这个世界正在迅速变化。事实上，欧盟在地区整合的进程中已经失去了主导地位。”
中国会议高级代表杨洁篪没有直接回应彭斯的指责，而是对多边主义进行了辩护。
中共政治局委员、中国前驻美大使杨洁篪说：“世界面临单边与多边、对抗与对话、封闭与开放的重大选择，处于何去何从的关键十字路口。”
德国总理默克尔之前也对美国总统特朗普关于欧洲在贸易问题上利用美国的指称进行了强烈批评。
慕尼黑国际安全会议是世界领导人讨论全球安全关切与冲突的关键年度论坛。
会议发言的内容显示，即使在盟友之间，也远远没有消除因世界秩序正在发生的变化而产生的关系紧张。（美国之音）
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