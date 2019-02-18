彭斯慕尼黑国际安全会议上警告华为威胁

美国副总统彭斯星期六敦促盟国严肃对待华为在5G建设规划中所构成威胁。
彭斯副总统在慕尼黑国际安全会议上说，在华为和其他中国公司所构成的安全威胁的问题上，美国一直在向盟国明确表明自己的立场。他说，华为等中国公司“向北京安全机构提供他们网络和设备所接触到的信息。我们必须保护我们的关键通讯基础设施。”
彭斯副总统说：“美国呼吁我们所有的安全伙伴保持警惕，拒绝任何将有损我们通讯技术安全、或国家安全系统的公司。”
彭斯副总统在慕尼黑国际安全会议上说，在华为和其他中国公司所构成的安全威胁的问题上，美国一直在向盟国明确表明自己的立场。他说，华为等中国公司“向北京安全机构提供他们网络和设备所接触到的信息。我们必须保护我们的关键通讯基础设施。”https://t.co/m9jXZS5Ix8 #7d pic.twitter.com/MnA2NQ8I7G— 美国之音中文网 (@VOAChinese) February 16, 2019
中国一直否认华为会帮助中国政府收集情报，并称美国没有任何证据证明华为产品会被用来从事间谍活动。
美国和中国都派出庞大的代表团参加星期五在德国举行的慕尼黑安全会议。中国的中共政治局委员杨洁篪率领了一个历来规模最大的代表团。
今年的慕尼黑安全会议的主题包括美中俄之间的大国竞争。会议的组织者将美中紧张关系列为2019年10个主要安全议题之一。（美国之音）
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost