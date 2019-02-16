中国将资助在巴阿边境口岸安装现代化设施

中国计划出资在巴基斯坦 - 阿富汗边境主要口岸建设现代化接待中心、饮水和冷藏设施。官员们表示，中国的这个项目旨在更好地服务于数万人的日常出行以及贸易车队，并将有助于缓解两国之间的紧张关系。





与两国关系良好的中国政府，继续采取外交和经济举措，帮助改善伊斯兰堡与喀布尔之间陷入困境的关系，并鼓励两国共同努力，与塔利班达成政治解决方案，以结束阿富汗战争。

中国驻伊斯兰堡大使馆副馆长赵立坚在接受美国之音采访时表示，边界发展项目是最近三国外长在喀布尔举行的高层会谈的成果。





赵立坚说 :“ 我们正在努力推动这些项目，以期帮助改善巴基斯坦和阿富汗之间的关系，并最终促进阿富汗的和平与发展。 ” 他说，三边对话是由北京于 2017 年底发起的，旨在促进三国之间的 “ 反恐、战略对话和务实合作 ” 。





赵立坚解释说，冷库设施将设在繁忙的西北托克姆和西南查曼口岸，供水系统将设在北瓦济里斯坦地区的古拉姆汗克尔终点站。





“ 小商人们每天都要进入托克姆和查曼，如果有冷藏设施，他们可以用这些设施来储存水果。如果有一个合适的接待中心和饮用水计划，这些设施可以更好地为人民服务， ” 赵立坚说。





据官方估计，阿富汗 90% 的新鲜水果和蔬菜销往了巴基斯坦。伊斯兰堡最近取消了对从阿富汗进口的新鲜水果征收的监管关税，这使得 2018 年阿富汗对巴基斯坦的出口预计增加 30% 。有官员说，大约有 6 万人往返于两国边境。





近年来，由于政治紧张，巴基斯坦和阿富汗之间的双边贸易总额大幅下降。此外，巴基斯坦当局正在单方面修建一道坚固的围墙，以确保将近 2600 公里的阿富汗边境的安全，并加强对越境行动的监控，以阻止激进分子的渗透。





被中国认定为阿富汗政治力量的塔利班据称利用巴基斯坦作为指挥叛乱活动的避难所。伊斯兰堡反过来指责阿富汗情报机构庇护在逃的反政府激进分子，支持巴基斯坦境内的恐怖袭击。





作为中国国家主席习近平 “ 一带一路 ” 倡议的一部分，北京已经投资数十亿美元帮助巴基斯坦建设基础设施项目、发电厂、港口和工业区。中巴经济走廊五年前开始实施，为巴基斯坦创造了数万个就业岗位，有效解决了巴基斯坦的电力危机。





赵立坚说，阿富汗也是 “ 一带一路 ” 倡议的一部分 , 目前正在考虑把中巴经济走廊延伸至阿富汗，以开发和改善经由这个饱受战争蹂躏的国家通往中亚市场的贸易路线。





“ 对中国来说，我们经历了 40 年的经济发展、改革和开放，而阿富汗在过去的 40 年里饱受混乱、内战和外国占领之苦。因此，我们非常同情阿富汗人民，我们愿意向他们伸出援助之手 ,” 赵立坚说。





赵立坚为中国政府与塔利班的密切接触进行了辩护。他说，这些接触是为了鼓励塔利班武装分子寻求与喀布尔现任官员达成包容性的政治谅解，帮助他们在不远的将来停止或至少 “ 管控 ” 在阿富汗的敌对行动。





赵立坚指出： “ 巴基斯坦一直在帮助美国和塔利班进行直接对话，它正在发挥非常关键的作用。我们希望和平进程不仅能够在阿富汗而且能够在巴基斯坦人民的心中扎根。 ”





塔利班驻卡塔尔政治办事处发言人苏海尔 ▪A 沙欣对美国之音说，塔利班与中国保持密切联系，相信中国在帮助解决阿富汗危机方面处于有利地位。





他说

:“

我们非常感谢他们最近公开宣布塔利班是阿富汗的一支政治力量。他们了解我国的基本现实。他们的立场可能真的有助于阿富汗的和平建设。

”（美国之音）

Twitter

sgnypost





