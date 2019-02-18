亚马逊在美获利几乎翻倍 连2年上缴国库税款为0

您认为市值近8000亿美元的巨型电子商务平台亚马逊（Amazon）今年缴付的美国联邦税款会有多少个零呢？答案是“1个”零，也就是0元。
美国智库“税务及经济政策学会”（Institute on Taxation and Economic Policy）日前发布报告，指出亚马逊今年将连续第2年不用缴付任何联邦税金，而这还是发生在公司2017－2018年的美国获利由56亿美元飙升至112亿美元、几乎翻倍的情况下。
不仅如此，美国财星杂志（Fortune）报导，亚马逊还通报了1亿2900万美元的联邦所得税退税金，等于该公司的实际联邦税率是-1%。
亚马逊享受的低税率（或零税率）早已被美国各方政治人物批判，包括左派参议员桑德斯（Bernie Sanders）和右派总统特朗普（Donald Trump）。
特朗普曾在推特（Twitter）大力抨击亚马逊缴税太少，使该公司股价大跌9%。不过税务及经济政策学会指出，亚马逊无须缴税其实和川普政府对企业大幅减税有关。
智库报告显示，2017年的减税与就业法案（Tax Cuts and Jobs Act）不仅将企业所得税率由35%调降至21%，也未能防堵一些税务漏洞，使赚钱的企业得以有近半数获利无须缴付联邦税和州税。
在英、美2地发行的新闻刊物“周刊”（The Week）报导，2011至2016年间，亚马逊的联邦所得税率是11.4%，和今年的-1%有天壤之别。
亚马逊规避各种销售税的纪录辉煌，去年夏季还因成功说服西雅图市市长德肯（Jenny Durkan）取消某项可用以扶助市内游民的税目，而成为新闻焦点。
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