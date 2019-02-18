亚马逊在美获利几乎翻倍 连2年上缴国库税款为0

您认为市值近 8000 亿美元的巨型电子商务平台亚马逊（ Amazon ）今年缴付的美国联邦税款会有多少个零呢？答案是“ 1 个”零，也就是 0 元。





美国智库“税务及经济政策学会”（ Institute on Taxation and Economic Policy ）日前发布报告，指出亚马逊今年将连续第 2 年不用缴付任何联邦税金，而这还是发生在公司 2017 － 2018 年的美国获利由 56 亿美元飙升至 112 亿美元、几乎翻倍的情况下。





不仅如此，美国财星杂志（ Fortune ）报导，亚马逊还通报了 1 亿 2900 万美元的联邦所得税退税金，等于该公司的实际联邦税率是 -1% 。





亚马逊享受的低税率（或零税率）早已被美国各方政治人物批判，包括左派参议员桑德斯（ Bernie Sanders ）和右派总统特朗普（ Donald Trump ）。





特朗普曾在推特（ Twitter ）大力抨击亚马逊缴税太少，使该公司股价大跌 9% 。不过税务及经济政策学会指出，亚马逊无须缴税其实和川普政府对企业大幅减税有关。





智库报告显示， 2017 年的减税与就业法案（ Tax Cuts and Jobs Act ）不仅将企业所得税率由 35% 调降至 21% ，也未能防堵一些税务漏洞，使赚钱的企业得以有近半数获利无须缴付联邦税和州税。





在英、美 2 地发行的新闻刊物“周刊”（ The Week ）报导， 2011 至 2016 年间，亚马逊的联邦所得税率是 11.4% ，和今年的 -1% 有天壤之别。





亚马逊规避各种销售税的纪录辉煌，去年夏季还因成功说服西雅图市市长德肯（ Jenny Durkan ）取消某项可用以扶助市内游民的税目，而成为新闻焦点。





此外由于亚马逊一旦在长岛市（

Long Island City

）设立总部，即可享受大幅减税，而令纽约市民大感不满。迫于民意和政治压力，亚马逊

14

日宣布，取消企业版图扩张至纽约的计划。（中央社）

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