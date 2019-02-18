中国今后两年经济增速将维持6%以上 2020年后降至5-6%之间--专家

中国发展研究基金会副理事长刘世锦周六表示，今后两年中国国内生产总值（ GDP ）增速将维持在 6% 以上， 2020 年以后会下降到 5%-6% 之间或 5% 左右，增速的变化是符合规律的；以往基建、房地产、汽车等大容量的支柱产业已现历史需求峰值，今后增量更多是以普惠的方式呈现。





中国新闻网援引其在 “ 中国经济 50 人论坛 2019 年年会 ” 的讲话称，能源、物流、通信、金融、土地等基础产业领域的基础性成本过高，将是供给侧改革降成本的重点，城乡之间土地等资源要素不能充分流动带来的多方面问题也抑制了经济增长潜能，低效率部门的改进将成中国经济新的增长来源。





“ 高质量发展其实也是一个高难度增长。 ” 刘世锦称，低收入阶层的收入增长和人力资本提升、消费结构和产业结构的升级、前沿性创新和绿色发展也是中国经济新的增长来源。





他并称，这些增长来源有三个特点：对市场经济制度、质量的要求都很高；增量更多的是以普惠的方式呈现；增长大部分都是慢变量，立竿见影的情况较少。





刘世锦表示， “ 如果过去 30 多年的高速增长是吃肥肉，进入中速平台以后的高质量发展就是啃硬骨头。 ” 应提出建设高标准市场经济的目标，一方面适应国内 “ 高难度增长 ” 的需要，另一方面适应全球市场经济体系竞争。





中国国务院副总理韩正上周在国家发展改革委调研时强调，要创新和完善宏观调控，加强与有关部门协调配合，实施好减税降费政策，解决好融资难融资贵问题；要抓好稳投资各项措施，重大投资项目要符合规划。





2018

年全年

GDP

同比增长

6.6%

，为

1990

年以来最低年度增速。中国国家统计局长宁吉喆表示，经济运行稳中有变、变中有忧，外部环境复杂严峻，经济面临下行压力，前进中的问题必须有针对性地解决

,

今年中国有能力保持经济运行在合理区间。（路透社）

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