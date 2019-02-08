意大利否认禁华为参建5G

有意大利传媒引述消息指，政府在美国强大压力下，将禁止华为及中兴，参与当地的 5G 网络建设。意大利经济发展部其后澄清，不会禁止华为与中兴等中国电讯设备制造商，在当地建设 5G 网络发挥作用。德国多名部长周三召开会议，讨论多大程度上允许华为参加德国 5G 通讯网络建设，但尚未取得一致立场。法国参议院也否决法国政府一项加强电信设备审查的立法草案，认为不应未经深入研究就加强监控。





美国不断拉拢盟友封杀华为，日本、澳洲等国早前已经响应呼吁，限制国内电讯商使用华为的产品。彭博社报道，加拿大可能会禁止华为参与当地 5G 网络建设，但为了三名被扣押的加国公民，总理杜鲁多暂时不会颁布禁令。





鉴于是否禁止华为参与 5G 市场，在德国引发激烈辩论，德国内政部长、经济部长、财政部长和交通部长周三举行会议，讨论如何保护未来 5G 网络安全。德国政府发言人表示，政府尚未取得一致立场。原则上是要减少安全风险，但尚需对具体措施做出决定。





德国总理默克尔近日在访问东京时指出，德国必须确保华为不把资料交给中国政府。德国内部对是否禁止华为意见不一。德国情报机构一致认为，中方可能会在华为设备中安置“后门”程式，从而进行间谍甚至破坏行为。





德国电信集团在一份企业内部文件指出，若将华为排除在外，德国的

5G

通信网络建设将至少滞后两年，造成数十亿欧罗的经济损失。（星岛日报）

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