贸易谈判前再喊话 崔天凯强调中美应合作

美国贸易代表团即将赴北京进行新一轮磋商之际，中国驻美国大使崔天凯美东时间 6 日在中美建交 40 周年暨 2019 新春招待会上表示，合作是中美双方最好的选择，并称中国将进一步扩大对美开放。





中新社报导，出席这场招待会的，包括美国商务部长罗斯（ Wilbur Ross ）、白宫国安会亚太事务资深主任博明（ Matt Pottinger ）等各界人士。





崔天凯在会上说，为落实中美两国元首共识，双方要促进相互了解，增进互信，避免战略误判；要对彼此保持开放，加强联通；要妥善处理分歧。





他表示，中国将进一步扩大对美开放，期待两国加强各层级合作。





崔天凯称，中美历史、文化和社会制度不同，但“不能因差异而退缩”，应该尊重彼此选择的社会制度和发展道路，照顾彼此核心利益和重大关切。





去年 12 月初，美国总统川普和中国国家主席习近平在阿根廷 20 国集团（ G20 ）峰会期间会晤后，美国决定暂停 90 天对中国进口商品再提高关税的举措。





美国有线电视新闻网（ CNN ）报导， 美国贸易代表莱特海泽（ Robert Lighthizer ）和财政部长梅努钦（ Steven Mnuchin ）上周与中国国务院副总理刘鹤和中方团队在华府进行重要贸易谈判后，两人预计下周将率团前往北京，继续谈判。





延续这样的气氛，崔天凯年今年初以来已多次透过在美媒撰文、接受采访等管道，强调中美应该合作。（中央社）

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