中美贸易谈判忧虑复燃 道指挫220点

中美两国贸易谈判可能没有预期般顺利，引发市场对全球经济增长放缓的关注升温，美国股市下滑。





道琼斯工业平均指数倒退 220 点或 0.9% ，收市报 25169 。标准普尔 500 指数回落 25 点或 0.9% ，收市报 2706 。纳斯特综合指数下滑 86 点或 1.2% ，收市报 7288 。





较早时，白宫经济顾问库德洛 (Larry Kudlow) 接受霍士新闻访问时表示，中美两国距离达成贸易协议仍有很长远距离。其后，美国 CNBC 电视台报道，国家主席习近平不大可能在 3 月 1 日前与美国总统特朗普会面。特朗普随后证实有关消息。市场关注中美两国贸易议题未有解决迹象，引发美国股市下滑。





同时，德国 12 月工业产值意外倒退 0.4% ，以及欧盟调低欧罗区今明两年经济增长预测等消息，进一步反映全球经济可能显著放缓，股市跌幅扩大。





此外，社交媒体 Twitter 、电讯商 T-Mobile US 与美国餐厅巨擘 Chipotle Mexican Grill 公布的上季业绩荣辱互见，市场未有如近期般一面倒地唱好。业绩欠佳的 Twitter 收市跌 9.8% ， Chipotle 与 T-Mobile 分别升 11% 与 2% 。





SIA Wealth Management 首席市场分析员 Colin Cieszynski 表示，市况近期累计升幅不少，因此昨天借贸易谈判不顺利而回吐。他估计，标指短期内可望在 2600 与 2800 点区间徘徊，静待下一个重要讯息再决定走势。





景顺全球策略师 Kristina Hooper 认为，中美两国贸易不顺利其实并未令人感到意外，因为 3 月 1 日的时限很短，而谈判范畴很广泛。





个别股份方面，能源股表现最差，标普能源分项指数跌 2.1% ，费城半导体指数挫 2.2% 。美国 2 间地区银行 BB&T 与 SunTrust 合并，两者分别上扬 4% 与 10% 。





数据方面，美国本周首次申领失业救助人数减少 1.9 万个，至 23.4 万个，优于预期。

欧洲股市受压， Stoxx Europe 600 指数跌逾 1% 。





纽约 4 月期金跌 20 美仙，收市报每盎斯 1314.20 美元。纽约 3 月期油跌 1.37 美元或 2.5% ，收市报每桶 52.64 美元。





布兰特 4 月期油回落 1.06 美元或 1.7% ，收市报每桶 61.63 美元。





ICE

美滙指数升

0.1%

至

96.502

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（信报）

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