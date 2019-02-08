中美贸易谈判忧虑复燃 道指挫220点

中美两国贸易谈判可能没有预期般顺利，引发市场对全球经济增长放缓的关注升温，美国股市下滑。
道琼斯工业平均指数倒退220点或0.9%，收市报25169。标准普尔500指数回落25点或0.9%，收市报2706。纳斯特综合指数下滑86点或1.2%，收市报7288。
较早时，白宫经济顾问库德洛(Larry Kudlow)接受霍士新闻访问时表示，中美两国距离达成贸易协议仍有很长远距离。其后，美国CNBC电视台报道，国家主席习近平不大可能在3月1日前与美国总统特朗普会面。特朗普随后证实有关消息。市场关注中美两国贸易议题未有解决迹象，引发美国股市下滑。
同时，德国12月工业产值意外倒退0.4%，以及欧盟调低欧罗区今明两年经济增长预测等消息，进一步反映全球经济可能显著放缓，股市跌幅扩大。
此外，社交媒体Twitter、电讯商T-Mobile US与美国餐厅巨擘Chipotle Mexican Grill公布的上季业绩荣辱互见，市场未有如近期般一面倒地唱好。业绩欠佳的Twitter收市跌9.8%，Chipotle与T-Mobile分别升11%与2%。
SIA Wealth Management首席市场分析员Colin Cieszynski表示，市况近期累计升幅不少，因此昨天借贸易谈判不顺利而回吐。他估计，标指短期内可望在2600与2800点区间徘徊，静待下一个重要讯息再决定走势。
景顺全球策略师Kristina Hooper认为，中美两国贸易不顺利其实并未令人感到意外，因为3月1日的时限很短，而谈判范畴很广泛。
个别股份方面，能源股表现最差，标普能源分项指数跌2.1%，费城半导体指数挫2.2%。美国2间地区银行BB&T与SunTrust合并，两者分别上扬4%与10%。
数据方面，美国本周首次申领失业救助人数减少1.9万个，至23.4万个，优于预期。
欧洲股市受压，Stoxx Europe 600指数跌逾1%。
纽约4月期金跌20美仙，收市报每盎斯1314.20美元。纽约3月期油跌1.37美元或2.5%，收市报每桶52.64美元。
布兰特4月期油回落1.06美元或1.7%，收市报每桶61.63美元。
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