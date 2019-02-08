上海血液制品被爆有爱滋抗体 官方称检测阴性

中国 1.2 万余剂“免疫球蛋白注射剂”日前被指验出具爱滋病毒抗体，不过，中国国家药监局初步调查表示，对涉事批次产品的爱滋病、 B 肝、 C 肝 3 种病毒核酸检测，结果均为阴性。





新华社报导，国家药监局 5 日接到国家卫生健康委通报，指上海新兴医药股份有限公司生产、批号为 20180610Z 的一批次人类免疫球蛋白静脉注射剂，其爱滋病毒抗体检测为阳性。





国家药监局接到通报后立即要求上海市药监局对上海新兴开展现场检查，对同批原料血浆生产的产品和相邻批次产品进行检验。官方并要求立即暂停使用该企业生产的相关产品。





事件的起因是江西一名新生儿近期因身体不适，在医院各项检查时发现爱滋病呈弱阳性，再度检测时又呈现阴性。经追查才发现上海新兴医药这批注射剂有问题。





中国国家药监局 6 日深夜在官网公布初步调查情况，表示对涉事批次免疫球蛋白进行的爱滋病、 B 肝、 C 肝 3 种病毒核酸检测，结果均为阴性；江西方面对患者的爱滋病病毒核酸检测，结果也是阴性。





这份通报还表示，对企业现场核查等有关工作正在进一步进行中。





所谓“免疫球蛋白注射剂”提取自捐血血浆，用于静脉注射的血液制品。主要治疗急性炎症、血小板减少、控制化疗感染，也可治疗免疫缺陷病、大面积烧伤、严重创伤感染，以及败血病等，也会用于血友病治疗。





中国疾病预防控制中心爱滋病专家邵一鸣在接受“中国新闻周刊”采访时分析说，只有感染了爱滋病病毒的人体内才会产生抗体。血液制品的生产过程要求非常严格，若免疫球蛋白的爱滋病毒抗体检测为阳性，意味着采血过程出了漏洞，将感染了爱滋病病毒的人的血浆混进了生产线。（中央社）

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