习近平称金融要为实体经济服务 注重稳增长基础上防风险

中国国家主席习近平周五表示，金融要为实体经济服务，要注重在稳增长的基础上防风险，强化财政政策、货币政策的逆周期调节作用，确保经济运行在合理区间，坚持在推动高质量发展中防范化解风险。
新华社周六引述他在中共中央政治局就完善金融服务、防范金融风险举行集体学习时的讲话并强调，深化金融供给侧结构性改革，平衡好稳增长和防风险的关系，精准有效处置重点领域风险，深化金融改革开放，增强金融服务实体经济能力。
“金融活，经济活；金融稳，经济稳。经济兴，金融兴；经济强，金融强。经济是肌体，金融是血脉，两者共生共荣。”他说。
习近平指出，要以金融体系结构调整优化为重点，优化融资结构和金融机构体系、市场体系、产品体系，为实体经济发展提供更高质量、更有效率的金融服务。要构建多层次、广覆盖、有差异的银行体系，增加中小金融机构数量和业务比重，改进小微企业和“三农”金融服务。
要建设一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场，完善资本市场基础性制度，把好市场入口和市场出口两道关，加强对交易的全程监管；并构建风险投资、银行信贷、债券市场、股票市场等全方位、多层次金融支持服务体系。
“要更加注意尊重市场规律、坚持精准支持，选择那些符合国家产业发展方向、主业相对集中于实体经济、技术先进、产品有市场、暂时遇到困难的民营企业重点支持。”习近平说。
他表示，实体经济健康发展是防范化解风险的基础。防范化解金融风险特别是防止发生系统性金融风险，是金融工作的根本性任务。要加快金融市场基础设施建设，做好金融业综合统计，健全及时反映风险波动的信息系统，完善信息发布管理规则，健全信用惩戒机制。
要运用现代科技手段和支付结算机制，适时动态监管线上线下、国际国内的资金流向流量，使所有资金流动都置于金融监管机构的监督视野之内。
习近平并强调，要把金融改革开放任务落实到位，同时根据国际经济金融发展形势变化和中国发展战略需要，研究推进新的改革开放举措；并要解决金融领域特别是资本市场违法违规成本过低问题，提高金融业全球竞争能力，扩大金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和防控风险能力。
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