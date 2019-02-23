中国监视网络催生产业新富豪 资产超过特朗普

美国彭博社报导，由上亿台摄影机构建的中国监视网络正在催生越来越多的监控产业富豪。中国监视器行业净资产逾10亿美元的富豪至少有4人，4人总资产估计超过121亿美元。
据彭博22日报导，影音监控“龙头企业”海康威视创始人龚虹嘉的身家高达72亿美元，超过了美国总统特朗普。美国财经媒体富比世2018年公布的世界富豪排名显示，特朗普的净资产为31亿美元。
报导说，天津天地伟业数码科技公司董事长戴林是中国影音监控产业最新一名跻身10亿美元身价行列的企业家，估计他的净资产约为14亿美元。
另外，大华技术股份有限公司董事长傅利泉的净资产为22亿美元，高德红外公司董事长黄立则拥有13亿美元的资产。中国监视器材业这4名顶尖富豪总资产估计超过121亿美元。
报导引述陆媒说，戴林于2015年开发出业内第一款无红外24小时全彩摄影机，并在2016年率领团队推出“超星光摄影机”、可在0.0008勒克斯（Lux，简写lx）照度的黑暗环境中，拍摄出高清彩色画面。
报导还说，戴林2017年主导开发的人脸识别系统可以达到90%以上识别精准度，“不论是戴帽子、戴口罩、还是侧脸，都能被系统精确捕抓”。
人权组织担心，中国利用监控技术进行大数据采集是为了加强社会监管，这将加深政府对公民权利的压制，并可能扩散到其他国家，破坏民主体制建设。
在国家安全考量下，美国政府已将海康威视和大华这两家公司的产品列入官方采购的黑名单。
知名经济预测及商业咨询机构IHS Markit的数据显示，2016年，中国在公共场所部署了1.76亿台监视器，美国则有5000万台。市场研究机构IDC最近发布的报告预测，2022年中国安装的监视摄影机将高达27.6亿台。
中国计划在2020年之前实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的公共安全监控联网体系。
据官方数据，中国政府2017年的国内安全支出占政府总支出的6.1%，约人民币1.2兆元。其中，新疆维吾尔自治区2017年在公共安全上的支出为人民币579.5亿元，年增92.6%。
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