美中贸易协议不太可能令市场大幅回暖 但可支撑股市--瑞讯银行

路透香港2月25日 - 以下为瑞士在线金融和交易服务商瑞讯银行（Swissquote Bank）最新的评论摘要：
**潜在的中国三大推动因素**
中国需要一些好消息。从即将发布的数据来看，中国经济已经失去了强劲的动力。但是好消息是，美中贸易谈判的进展良好。目前双方正在起草六份谅解备忘录，内容涉及技术转让和网路盗窃、智慧财产权、货币、农业和非关税壁垒。市场预期原本定于3月1日的加征关税政策不会得到实施。美中交易不太可能会引发两位数的市场回暖，但将可以支撑中国股市。
中国的GDP数据已经不只是令人担心，而是令人担忧。2018年第4季度，中国官方公布的GDP同比增长率为6.6%。与前几个季度相比，经济增长有所放缓，这并不意味着经济会出现一些人士此前预测的“硬着陆”。然而，中国官方数据显然有些模棱两可。在我们看来，对外贸易是一个更可靠的经济活动指标，也是可以与其他国家的数据进行交叉核对的数据。2018年下半年，中国的制造业产品进口额大幅下降，表明国内需求低于GDP数据所表明的需求。然而，最近的进口增长率表明国内需求正在趋于稳定。
中国当局已经采取了各种措施来振兴经济。中国的早期应对措施是财政刺激措施。财政政策主要集中在地方政府的影子预算上。然而，由于信贷减少，财政刺激的影响比官方希望达到的效果要小。中国央行专注于微调市场利率，提高信贷增长率和降低借贷成本。有迹象表明，中国央行的行动起到了一定的积极作用。贷款额有所增加，且全国大部分地区的房价都在上涨。我们预计，中国央行将下调关键政策利率，并将提供稳定中国经济所需的推动力。看到这些鼓舞人心的信号，中国的经济政策应能成功地稳定国内经济，这也将有利于全球经济的制造业发展。
中国股市强劲反弹的条件正在形成。中国消费复苏、利率下调以及与美国贸易紧张关系的缓和，都将是中国三大推动因素。
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